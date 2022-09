Ngành Sư phạm Lịch sử 'lên ngôi', có trường điểm chuẩn tăng hơn 13 điểm

(VTC News) -

Những năm trước, điểm chuẩn ngành Sư phạm Lịch sử thường chỉ ở mức thấp trong nhóm ngành đào tạo giáo viên. Thế nhưng năm nay, ở tất cả các trường có đào tạo ngành này đã chứng kiến một cuộc đại nhảy vọt của điểm chuẩn.

Tăng hơn 13 điểm

Đại học Sư phạm Hà Nội 2 áp dụng mức điểm chuẩn ngành Sư phạm Lịch sử năm nay là 38,67 điểm trung bình 9,7 điểm/môn mới đỗ - ngành cao điểm nhất toàn trường. Trong khi, năm 2021, ngành này lấy điểm chuẩn 25,5 (theo thang điểm 40), trung bình chỉ 6,3 điểm/môn sẽ đỗ. Như vậy mức điểm năm nay tăng lên 13,17 so với năm ngoái.

Đại học Quy Nhơn đưa ra mức điểm chuẩn ngành Sư phạm Lịch sử 28,5 (tăng 9,5 điểm so với 2021). Đại học An Giang điểm chuẩn ngành này cũng tăng hơn 6,5 điểm so với năm trước, đạt mức 26,5.

Điểm chuẩn ngành Sư phạm Lịch sử ở các trường tăng vọt.

Tương tự điểm chuẩn ngành này tại Đại học Hồng Đức (Thanh Hoá) là 39,92 điểm - tính trung bình thí sinh phải được 9,98 điểm mỗi môn mới trúng tuyển.

Nếu như năm 2021, ngành Sư phạm Lịch sử nằm trong top ngành sư phạm có điểm chuẩn thấp nhất Đại học Vinh (Nghệ An) thì năm nay, điểm chuẩn ngành này vọt lên cao thứ nhì - 25,75 điểm, trong số các ngành Sư phạm, chỉ thấp hơn ngành Sư phạm văn 0,5 điểm.

Điểm chuẩn ngành Sư phạm Lịch sử tại Đại học Sư phạm (Đại học Huế) vọt lên đứng thứ 2 trong kỳ tuyển sinh năm nay với 25 điểm (tăng 6 điểm so với 2021), vượt qua cả ngành Sư phạm Toán.

Điểm chuẩn ngành Sư phạm Lịch sử ở một số trường khác như Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) năm nay ở mức 28 điểm, tăng 1,25 điểm so với năm trước; Đại học Sư phạm Hà Nội tăng 1 điểm; Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) tăng 2 điểm.

Nguyên nhân tăng do đâu?

Ông Lê Xuân Vinh, Trưởng phòng Đào tạo, Đại học Quy Nhơn cho biết, khi công bố điểm sàn, nhà trường xác định luôn ở mức 28,5 điểm với 6 ngành sư phạm, trong đó có Sư phạm Lịch sử. Lý do là chỉ tiêu tuyển sinh của những ngành này rất ít, chỉ 8-18 chỉ tiêu. Trong khi đó, ngoài phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, Trường còn xét tuyển thẳng theo Quy chế của Bộ GD&ĐT.

Một nguyên nhân nữa là điểm thi năm nay của thí sinh cao, số lượng nguyện vọng đăng ký nhiều, các trường xét tuyển nhiều phương thức nên chỉ còn phần nhỏ nhất định cho phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Đặc biệt là điểm thi của tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) cao nên không chỉ ngành Sư phạm Lịch sử mà nhiều ngành khối Xã hội Nhân văn khác cũng có điểm chuẩn tăng.

Ông Bùi Văn Dũng, Hiệu trưởng Đại học Hồng Đức cho biết, các ngành đào tạo chất lượng cao năm nay tính theo thang điểm 40, với điểm môn chủ chốt của ngành đó nhân đôi. Hai ngành sư phạm Ngữ văn và Lịch sử chất lượng cao đều được nhân đôi môn chính.

Điểm cao là do số lượng chỉ tiêu trường dành cho các ngành này ít, trong khi hồ sơ đăng ký lớn. "Theo danh sách điểm trúng tuyển của nhà trường chưa có thí sinh nào đạt 3 điểm 10, hầu hết là thí sinh được cộng điểm ưu tiên nên có điểm 39,92", ông Dũng chia sẻ.

Theo đánh giá của các trường, các ngành tuyển sinh tổ hợp khối C00 (Văn - Sử - Địa) năm nay đa số có điểm chuẩn tăng do điểm thi tốt nghiệp THPT môn lịch sử tăng vọt so với các năm trước. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn lịch sử lệch phải qua mốc 5 điểm.

Điểm thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử những năm trước thường "đội sổ" thì năm nay phổ điểm tương đối đẹp, nhiều điểm 10 và điểm trung bình tăng lên 6, 7 điểm sau nhiều năm lẹt dẹt ở mức dưới 5 điểm.

TS Nguyễn Đức Nghĩa, nguyên Phó giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM nhận định, những ngành xét tuyển theo tổ hợp C00 điểm chuẩn tăng mạnh vì điểm trung bình thi tốt nghiệp ở các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý năm 2022 đều tăng so với những năm trước. Trong đó, môn Lịch sử sau nhiều năm đạt điểm trung bình cao hơn 5. Cả nước có 38.718 thí sinh đạt 7 điểm môn thi này. Số thí sinh bị điểm liệt chỉ 83 em. Số học sinh đạt điểm 10 là 1.779, tăng gấp hơn 6 lần so với năm 2021 (266 em).

Theo ông Nghĩa, việc tăng điểm chuẩn các ngành xét tuyển khối C00 còn do một số yếu tố cộng hưởng như số ngành xét tuyển tổ hợp này ít; chỉ tiêu xét tuyển theo điểm thi tổ hợp C00 giảm do chuyển chỉ tiêu sang các phương thức khác (trong khi số thí sinh đăng ký xét tuyển tổ hợp này năm nay có thể tăng lên).