Ngành công nghiệp thực phẩm Anh lao đao vì đòn trừng phạt Nga

(VTC News) -

Công ty CF Fertilizers vừa tuyên bố đóng cửa nhà máy lớn nhất nước Anh ở gần thành phố Chester. Đây là nơi cung cấp phân đạm chính cho ngành nông nghiệp của nước này. Công ty này cho biết không còn đủ khả năng duy trì nhà máy khi phải đối mặt với tình trạng giá khí đốt tăng phi mã và thuế môi trường cao.

Theo Phó Chủ tịch Liên hiệp nông dân quốc gia (NFU) của Anh - ông Tom Bradshaw, thông tin về việc đóng cửa nhà máy của công ty CF Fertilizers là đòn giáng vào nông dân Anh. Họ đang phải hứng chịu tình trạng lạm phát cao không thể tưởng tượng nổi.

Ngành công nghiệp thực phẩm của Anh đối mặt nhiều khó khăn đòn trừng phạt Nga. (Ảnh: PA)

Theo chuyên gia Joe Gilbertson - từ Liên đoàn Nông nghiệp miền Nam của Anh, việc thiếu phân đạm sẽ ảnh hưởng đến giá sữa, thịt và bánh mì. Ông nói rằng việc nhập khẩu ngũ cốc đang cực kỳ khó khăn do cuộc khủng hoảng Ukraine ngày càng trầm trọng.

Các chuyên gia từ NFU cho hay, giá phân bón cao sẽ ảnh hưởng đến diện tích gieo trồng lúa mì đủ để sản xuất các sản phẩm bột mì. Giá nguyên liệu đã tăng từ 200 bảng Anh một tấn (250 USD) - trước đại dịch, lên khoảng 625 bảng (784 USD) trong những tháng gần đây.

Chủ tịch Liên minh nông dân quốc gia Mainette Butters nói rằng, tình hình ngày càng nghiêm trọng hơn do vụ mùa thu hoạch Trung Quốc giảm sút do đó ảnh hưởng nguồn cung, trong khi lệnh cấm xuất khẩu ngũ cốc từ Ấn Độ cũng tác động không nhỏ. Ngoài ra, thị trường đang ở trong tình thế cực kỳ khó khăn do thiếu nguồn cung từ Nga và Ukraine vốn chiếm 30%.

“Mọi người nghĩ rằng có thể nhập khẩu những gì chúng ta không sản xuất. Nhưng không phải như vậy. Sẽ có sự khan hiếm toàn cầu ở một số khu vực”, Mainette Butters nói.

Các nước phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt quy mô lớn đối với Moskva sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào Ukane. Anh và các nước phương Tây tuyên bố trừng phạt với các thực thể và cá nhân, đóng băng tài sản cấm vận hoạt động tài chính, ngân hàng... của Nga.

Tuy nhiên, Nga tuyên bố nước này đã chuẩn bị phương án cho các đòn trừng phạt từ phương Tây. Biện pháp trừng phạt đang là "con dao 2 lưỡi" đối với kinh tế đối với Mỹ, Anh và Liên minh châu Âu (EU) khi khiến giá nhiên liệu và lương thực ngày càng tăng mạnh.