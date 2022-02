Ngăn chặn quái xế ‘biểu diễn’ xe máy tốc độ cao trên đèo Hải Vân

(VTC News) -

Clip: Thanh niên 'biểu diễn' xe máy tốc độ cao ôm cua trên đèo Hải Vân (Nguồn: Facebook)

Chiều 21/2, lãnh đạo Công an phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) cho biết vừa xử lý, giải tán các trường hợp tụ tập đông người tại khu vực gần đỉnh đèo Hải Vân (địa phận Đà Nẵng) để “biểu diễn” xe máy ôm cua với tốc độ cao.

Trước đó, mạng xã hội Facebook xuất hiện hình ảnh, clip phản ánh nhiều thanh thiếu tổ chức “biểu diễn” xe máy trên đèo Hải Vân (địa phận phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). Trong clip, nhiều thiếu niên liên tục lấn làn, nẹt pô, vô tư lạng lách tại đoạn đường gần đỉnh đèo Hải Vân. Hai bên đường, rất nhiều người đứng xem, reo hò cổ vũ. Đáng nói, nhiều trường hợp không làm chủ được tốc độ tự gây tai nạn cho chính mình.

Clip đăng tải thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác, số đông tỏ ra bức xúc trước hành động xem thường Luật Giao thông đường bộ của những thanh niên này. Nhiều người e ngại trước tình trạng tụ tập đua xe, lạng lách đánh võng tại cung đường được đánh giá nguy hiểm như đèo Hải Vân và đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm.

Một thanh niên chạy xe máy tốc độ cao và tự gây tai nạn trên đèo Hải Vân. (Ảnh: Cắt từ Clip)

Sau khi các clip được đăng tải, Công an phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu cùng lực lực lượng 8394 của phường thường xuyên giám sát, giải tán đám đông ngay khi có biểu hiện tụ tập đông người trên đèo Hải Vân.

“Đây là công tác thường xuyên của lực lượng Công an phường. Cố gắng không để xảy ra tình trạng quái xế tụ tập đua xe, lạng lách trên đèo Hải Vân gây mất an toàn, an ninh trật tự”, lãnh đạo Công an phường Hòa Hiệp Bắc cho biết.

Trung tá Nguyễn Ngọc Rạng, Trạm trưởng Trạm Cảnh sát Giao thông (CSGT) cửa ô Hòa Hiệp (Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) xác nhận có tình trạng thanh thiếu niên thích “biểu diễn”, lạng lách, đánh võng bằng xe máy khi qua đèo. Lực lượng CSGT của trạm thường xuyên phối hợp với công an địa phương đẩy đuổi, giải tán các trường hợp trên.

“Lượng phương tiện di chuyển qua đèo Hải Vân mỗi ngày lên đến hàng nghìn lượt nên chúng tôi tăng cường tuần tra giám sát. Phát hiện trường hợp tổ chức đua xe sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Mục đích cao nhất là bảo vệ an toàn giao thông cho người đi đường”, Trung tá Rạng cho biết.