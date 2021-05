Tạm giữ hơn 40 xe máy độ chế của nhóm 'quái xế' tụ tập trên đèo Hải Vân

(VTC News) -

Ngày 1/5, Công an quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng cho biết đang tiếp tục phân loại, kiểm tra các phương tiện thu được của nhóm "quái xế".

Hơn 40 xe độ chế, có dấu hiệu xe gian của nhóm "quái xế". (Ảnh: C.A)

Chiều 30/4, hàng chục thanh niên tụ tập nẹt pô, lạng lách…trên tuyến đường Nguyễn Văn Cừ rồi kéo nhau lên đèo Hải Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu). Điểm đến của nhóm này là đoạn đường khu vực cây thông cô đơn, rồi sau đó là khúc cua tay áo gần đỉnh đèo Hải Vân (địa phận Đà Nẵng).

Tiếp nhận tin báo, Công an quận Liên Chiểu phối hợp với Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp (Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng), Công an phường Hòa Hiệp Bắc vây bắt nhóm "quái xế". Lúc này, hơn 40 phương tiện cùng các "quái xế" được đưa về trụ sở công an.

Qua kiểm tra sơ bộ, các phương tiện này đã qua độ chế, không có gương chiếu hậu, sử dụng ống pô không đảm bảo tiêu chuẩn về tiếng ồn, chạy xe tốc độ cao, người điều khiển phương tiện chưa đủ tuổi, thậm chí có dấu hiệu xe gian.

Tại trụ sở công an, các "quái xế" khai nhận đã lên mạng rủ nhau tụ tập ăn mừng lễ 30/4 - 1/5.