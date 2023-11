Nga hết tên lửa Iskander, phải dùng Tornado-S tấn công mục tiêu ở Ukraine?

(VTC News) -

Nga tiếp tục “trút mưa” tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander vào các mục tiêu trên chiến trường Ukraine. Tuy nhiên, giờ đây Tập đoàn sản xuất vũ khí Rostec đã cho thấy hệ thống tên lửa phóng loạt (MLRS) Tornado-S là một lựa chọn lý tưởng và tiết kiệm chi phí để tiêu diệt các mục tiêu có giá trị thấp như vậy.

Ông Bekhan Ozdoyev, Giám đốc Công nghiệp của Tập đoàn Rosctec cho biết, hệ thống tên lửa phóng loạt Tornado-S có khả năng bao trùm hỏa lực trong một khu vực rộng lớn hoặc được sử dụng để phá hủy các mục tiêu riêng lẻ bằng các loại đạn dẫn đường có độ chính xác cao, sức mạnh của nó được so sánh là tương đương với các hệ thống tên lửa chiến thuật. Ông Ozdoyev xác nhận rằng, hiện tại tầm bắn của Tornado-S cũng đã được cải thiện, nâng từ mức 90 lên 120 km. Phạm vi này cho phép hệ thống có thể tấn công hiệu quả các mục tiêu mà trước đây được coi là nằm ngoài tầm với.

Hệ thống Tornado-S của Nga.

Tornado-S thay thế cho Iskander

“Hệ thống Tornado-S có thể được sử dụng thay thế Iskander để tiêu diệt các mục tiêu. Độ chính xác của Tornado-S rất cao và sức công phá của đầu đạn đủ để tấn công hầu hết các mục tiêu, kể cả những căn cứ được bảo vệ kiên cố nhất”, Ozdoyev nhấn mạnh.

Tornado là hệ thống pháo phản lực phóng loạt được biên chế trong quân đội Nga, nó có khả năng tấn công các mục tiêu ở xa và nằm sâu trong lãnh thổ của Ukraine. Tornado có thể được sử dụng cả trong các hoạt động phòng thủ và tấn công.

Các biến thể của hệ thống này bao gồm Tornado-G và Tornado-S với những đặc điểm, vai trò chiến đấu riêng. Vào tháng 11/2022, một số nhà phân tích quân sự Nga nói với giới truyền thông rằng, Moskva đang tăng cường sản xuất hệ thống Tornado-S.

Tornado-S là phiên bản nâng cấp của hệ thống pháo phản lực BM-30 Smerch. Được giới thiệu lần đầu vào năm 2007, Tornado-S có chiều dài 12,37m, chiều rộng 3,1m và chiều cao 3,1m. Được trang bị 12 ống phóng có thể sử dụng đạn tên lửa dẫn đường và không dẫn đường, hệ thống còn có chế độ phóng loạt hoặc bắn đơn lẻ đạn tên lửa 300mm với phạm vi tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên đến 120km.

Mặc dù vẫn chưa rõ lý do tại sao Nga lại xem xét thay thế sử dụng tên lửa đạn đạo Iskander bằng Tornado-S. Tuy nhiên, các nhà quan sát quân sự Ukraine suy đoán rằng, có thể Nga muốn để dành Iskander cho các mục tiêu quan trọng có giá trị cao, do việc sản xuất tên lửa Iskander phụ thuộc vào một số linh kiện được mua từ phương Tây nhưng đang trở nên khó khăn do các lệnh trừng phạt.

Người đứng đầu Cục tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine, ông Vadym Skibitskyi nói với các phóng viên rằng, Nga hiện chỉ còn khoảng 200 tên lửa Iskanders và đang hạn chế sử dụng loại tên lửa này, bằng cách chuyển sang sử dụng tên lửa phòng không S-300 được sửa đổi để tấn công mặt đất.

“Việc Mỹ tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt mới, thì khả năng Nga mua những linh kiện từ nước thứ ba sẽ trở nên khó khăn hơn. Vì vậy, sẽ dễ hiểu tại sao Nga lại tăng cường sử dụng pháo tên lửa nhiều hơn hoặc hạn chế xuất khẩu máy bay không người lái Lancet”, một nhà quan sát quân sự giấu tên tiết lộ với EurAsian Times. Do đó có thể Nga sẽ thay thế tên lửa Iskander bằng Tornado-S để tấn công các mục tiêu nằm trong tầm bắn của loại vũ khí này.

Hệ thống Iskander.

Nga cải tiến Tornado-S thế nào?

Ông Ozdoyev tiết lộ với TASS, các phương tiện robot có thể được chế tạo từ hệ thống tên lửa phóng loạt Smerch và Tornado-S. “Ngày nay, chúng ta có thể tạo ra những loại vũ khí tốt nhất trên thế giới, bao gồm cả hệ thống Smerch và các phiên bản của nó. Chúng không có đối thủ về hỏa lực, độ tin cậy và các đặc điểm khác. Tiềm năng hiện đại hóa vẫn chưa cạn kiệt”.

“Trong tương lai, Smerch và Tornado-S có thể được phát triển thành một loại MLRS thế hệ mới, bao gồm cả robot, theo kinh nghiệm hoạt động trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Điều đó có nghĩa là phiên bản kế nhiệm của Smerch 300mm sẽ là hệ thống MLRS mạnh nhất trong quân đội Nga”, ông nói.

Một trong những điểm cải tiến nổi bật của Tornado-S là các công cụ điều hướng, hệ thống điều khiển hoả lực tự động và dẫn đường hoàn toàn mới. Khoang lái của xe phóng được trang bị hệ thống thông tin liên lạc hiện đại, khả năng trao đổi dữ liệu và tính toán nhanh hơn, chính xác hơn về góc ngắm và các thuộc tính khác. Hệ thống thông tin liên lạc có cấp độ bảo vệ cao, chống gây nhiễu hoặc đánh chặn, tăng cường khả năng hiển thị và lưu trữ thông tin, điều hướng địa hình ngoại tuyến bằng bản đồ điện tử.

Nhà sản xuất Nga đang cân nhắc việc chuyển đổi Tornado-S thành phương tiện không người lái, đồng thời cho biết nước này đang tập trung vào trí tuệ nhân tạo và nâng cao khả năng tự chủ của các phương tiện chiến đấu trong điều kiện chiến tranh vẫn tiếp diễn.

Hệ thống Tornado-S.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình quân đội Nga Zvezda nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập Tập đoàn Nhà nước Rostec, ông Sergey Chemezov đã coi việc tạo ra pháo phản lực phóng loạt Tornado-S là một trong những thành công lớn nhất, trong lĩnh vực phát triển vũ khí mà tập đoàn đã đạt được trong những năm gần đây.