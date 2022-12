Nga gửi quân tiếp viện tới miền Bắc Syria

(VTC News) -

Theo nguồn tin Syria, lực lượng tiếp viện này của Nga là lực lượng đầu tiên tiến tới khu vực biên giới miền Bắc Syria kể từ khi Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành các cuộc không kích cách đây 10 ngày. Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố là nhằm vào lực lượng người Kurd đồng thời đe dọa tiến hành một cuộc tấn công trên bộ mới vào các khu vực ở Aleppo.

Quân Nga gửi tới miền Bắc Syria. (Ảnh: AFP)

Các nguồn tin từ Syria cho biết, quân tiếp viện của Nga đã đến thành phố và các khu vực xung quanh Aleppo, lưu ý rằng các lực lượng này đã thiết lập một vành đai mới tại đường phân giới ngăn cách các khu vực do lực lượng người Kurd kiểm soát và những khu vực do Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát.

Các lực lượng Nga cũng tăng cường sự hiện diện tại sân bay quân sự Menagh do lực lượng chính phủ Syria kiểm soát. Mục đích của lực lượng tiếp viện Nga là ngăn chặn hoặc trì hoãn hoạt động của quân sự trên bộ có thể xảy ra do Thổ Nhĩ Kỳ phát động.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan hồi tuần trước đã tuyên bố chiến dịch trên bộ ở miền bắc Syria có thể diễn ra bất cứ lúc nào sau khi nước này bị một số cuộc tấn công khủng bố và Thổ Nhĩ Kỳ đã cáo buộc lực lượng người Kurd ở Syria gây ra. Do đó, lực lượng Dân chủ Syria, do người Kurd lãnh đạo đã yêu cầu Nga can thiệp và hỗ trợ để ngăn chặn Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện một cuộc tấn công trên bộ mới nhằm vào các khu vực do họ kiểm soát.

Các lực lượng Nga được triển khai tại các khu vực do người Kurd kiểm soát ở biên giới Syria và Thổ Nhĩ Kỳ theo một thỏa thuận đạt được vào năm 2019 nhằm duy trì ổn định và an ninh.

Nga đã hỗ trợ chính phủ Syria trong cuộc chiến chống khủng bố từ năm 2015 và ngăn chặn xung đột bùng phát trong khu vực.

Kể từ năm 2016, Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành ba chiến dịch quân sự trên bộ, chủ yếu nhắm vào lực lượng người Kurd vì nước này cho rằng lực lượng này đã đe dọa an ninh cũng như thường xuyên có các cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ.