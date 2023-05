Nga cáo buộc Mỹ không minh bạch dữ liệu vũ khí hạt nhân

(VTC News) -

Hôm 22/5, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết Mỹ đang thao túng dữ liệu được công bố theo Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới (START mới) và thông tin do Bộ Ngoại giao Mỹ chia sẻ không tuân thủ các quy tắc hiệp ước này.

"Các số liệu được công bố thường là hư cấu hoặc có điều kiện. Đặc biệt, dữ liệu của Mỹ về New START do Bộ Ngoại giao Mỹ công bố gần đây tiếp tục gây hiểu nhầm do không tuân theo các quy tắc kiểm đếm của New START", Thứ trưởng Sergey Ryabkov nói.

Hiệp ước New START có hiệu lực vào năm 2011 và được gia hạn vào năm 2021. (Ảnh: Getty)

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Nga, những thông tin các nước phương Tây cung cấp về quy mô tiềm năng hạt nhân của họ là không đáng tin cậy.

"Dữ liệu về quy mô kho vũ khí của Vương quốc Anh và Pháp hoàn toàn không thể kiểm chứng được", ông Ryabkov nói thêm.

Ông Ryabkov tuyên bố Nga minh bạch trong các vấn đề hạt nhân và hành động một cách có trách nhiệm. Ông cũng cáo buộc phương Tây đang cố gắng làm suy yếu Trung Quốc và Nga bằng những luận điệu về vũ khí hạt nhân.

Trong thông điệp liên bang hôm 21/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố đình chỉ tham gia New START. Ông nhấn mạnh, trước khi nối lại các cuộc thảo luận về công việc tiếp theo trong khuôn khổ hiệp ước, Nga muốn làm rõ kho vũ khí hạt nhân của các cường quốc NATO khác như Anh và Pháp.

Nga cũng nêu điều kiện tiếp tục hiệp ước New START. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga sẽ không tiếp tục tham gia hiệp ước New START với Mỹ cho đến khi Washington lắng nghe quan điểm của Moskva.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết quyết định này có thể được đảo ngược nếu Mỹ nỗ lực nối lại hoạt động đầy đủ của hiệp ước. Ngoài ra, Nga sẽ tiếp tục cam kết thực hiện các hạn chế đối với vũ khí tấn công chiến lược theo hiệp ước khi New START vẫn còn hiệu lực.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, Moskva sẽ tiếp tục trao đổi thông báo với Washington về các vụ phóng ICBM (tên lửa đạn đạo xuyên lục địa) và SLBM (tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm) trên cơ sở thỏa thuận tương ứng giữa Liên Xô và Mỹ năm 1988.

Kông Anh (Nguồn: Sputnik)