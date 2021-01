New Zealand miễn trừ đặc biệt cho 1.000 sinh viên quốc tế trở lại học tập

(VTC News) -

Chính phủ New Zealand cho phép thêm 1.000 sinh viên quốc tế bậc đại học và sau đại học quay trở lại học tập. Đây là lần thứ hai New Zealand đưa ra chương trình miễn trừ đặc biệt dành riêng cho sinh viên quốc tế trong bối cảnh New Zealand vẫn đang đóng cửa biên giới vì đại dịch COVID-19.

Trước đó, New Zealand cũng cho phép 250 nghiên cứu sinh bậc Tiến sĩ và sinh viên cao học quay trở lại học tập. Hiện các sinh viên này đang chờ hoàn tất thủ tục cấp thị thực.

Sinh viên quốc tế được chào đón, hỗ trợ và đảm bảo an toàn khi theo học tại New Zealand.

Ông Grant McPherson, Tổng Giám đốc Điều hành, Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ), cho biết giáo dục quốc tế mang đến lợi ích ở nhiều phương diện khác nhau cho đất nước này. Theo đó, việc cho phép và triển khai cẩn trọng những nhóm nhỏ sinh viên quốc tế từng bước quay trở lại New Zealand là một phần trong kế hoạch phục hồi giáo dục quốc tế của chính phủ.

“Uy tín của giáo dục New Zealand trong việc hướng đến trang bị kỹ năng tương lai cho người học ngày càng phát huy lợi thế. Đồng thời hỗ trợ cho người học có khả năng ứng phó với những ảnh hưởng của các xu hướng và biến động toàn cầu, ví dụ như đại dịch COVID-19 hiện nay”, ông McPherson cho biết.

Theo đó, sinh viên quốc tế đáp ứng các yêu cầu của chương trình miễn trừ lần này sẽ được tiếp tục việc học ở các trường đại học, học viện kỹ nghệ, các trường cao đẳng và trung tâm đào tạo tư thục của New Zealand. Các sinh viên sẽ nhập cảnh New Zealand theo từng giai đoạn để đảm bảo khâu cách ly khi nhập cảnh được quản lý tốt.

Các trường New Zealand sẽ là đơn vị xác định và đề cử những hồ sơ sinh viên đáp ứng đủ tiêu chí để quay lại trường học trong giai đoạn này. Sinh viên không cần phải đăng ký chỗ trước.

Hồ sơ hợp lệ phải là sinh viên quốc tế đã hoặc đang có thị thực còn hiệu lực theo học trong năm 2020, đã theo học tại New Zealand trong năm 2019 hoặc 2020, và sẽ cần quay lại để hoàn tất việc học của mình với trường đang theo học.

“Thông báo này không chỉ là cam kết của chính phủ đối với mảng giáo dục quốc tế, mà còn thể hiện trách nhiệm của đất nước Kiwi đối với các sinh viên quốc tế đang bị gián đoạn việc học do dịch bệnh. Đây là bước tiến triển rất thuận lợi, và chúng tôi mong được chào đón nhiều hơn nữa các sinh viên quốc tế quay lại học tập tại New Zealand khi điều kiện cho phép”, ông Grant McPherson cho biết thêm.

Tất cả sinh viên quốc tế khi quay trở lại New Zealand đều phải tuân thủ những yêu cầu về sức khoẻ và an toàn trong bối cảnh COVID-19, bao gồm yêu cầu cách ly 14 ngày tại các cơ sở cách ly kiểm dịch khi nhập cảnh.

New Zealand triển khai nhiều sáng kiến giáo dục cho học sinh Việt Nam quan tâm đến giáo dục New Zealand.

Trong lúc chờ biên giới mở cửa, New Zealand cũng triển khai nhiều sáng kiến giáo dục, mang đến các lựa chọn khác nhau cho học sinh Việt Nam quan tâm đến giáo dục New Zealand. Trong đó bao gồm các chương trình triển khai ngay tại Việt Nam để học sinh, sinh viên có thể chuẩn bị sớm cho lộ trình du học New Zealand.

Bên cạnh đó, New Zealand cũng triển khai nhiều sáng kiến giáo dục dành cho sinh viên Việt Nam, với các chương trình triển khai ngay tại nước sở tại. Tính đến cuối năm 2019, có 3.040 HSSV Việt Nam theo học tại New Zealand, tăng 10% so với cùng kì năm trước.

Hiện nay, uy tín của giáo dục New Zealand liên tục thăng hạng trên toàn cầu nhờ vào chất lượng cao trong giảng dạy và xem trọng trải nghiệm của học sinh, sinh viên quốc tế.

Theo bảng xếp hạng Chỉ số giáo dục tương lai của tổ chức Economist Intelligence Unit, New Zealand ba năm liền (từ 2017 – 2019) dẫn đầu khối các nước nói tiếng Anh, và thuộc top 3 thế giới về giáo dục chuẩn bị cho tương lai. Ngoài ra, theo QS World University Rankings New Zealand có 8 trường đại học công lập thuộc top 3% các trường đại học tốt nhất thế giới.