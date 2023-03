New Zealand đàm phán tham gia AUKUS

(VTC News) -

Hôm 28/3, Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand Andrew Little cho biết nước này quan tâm đến việc trở thành thành viên thứ tư của AUKUS, hy vọng được tham gia phát triển công nghệ quân sự như AI, điện toán lượng tử và công nghệ thông tin tiên tiến.

“Chúng tôi đã có cơ hội thảo luận về việc tham gia vào khía cạnh phi hạt nhân của AUKUS", Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand Andrew Little nói.

Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand Andrew Little. (Ảnh: AP)

Theo Bộ trưởng Andrew Little, quân đội New Zealand có thể phải nâng cấp một số thiết bị để theo kịp các tiêu chuẩn của Mỹ và Australia nếu muốn tham gia vào AUKUS, cụ thể là trong lĩnh vực liên lạc. Ông cho rằng, một số công nghệ của nước này “ngày càng lỗi thời”.

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng New Zealand nói rằng nỗ lực tham gia vào AUKUS của nước này sẽ chỉ liên quan đến vũ khí thông thường, đồng thời nhấn mạnh New Zealand luôn thực thi các nghĩa vụ pháp lý và cam kết phi hạt nhân.

“Chúng tôi đã hợp tác rất chặt chẽ với các đồng minh và đối tác có tàu và tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, tên lửa và tàu ngầm trang bị hạt nhân… Điều đó không thay đổi lập trường của chúng tôi", Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand cho hay.

Đầu tháng này, Bộ trưởng Andrew Little đã gặp quan chức Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Kurt Campbell. Sau cuộc gặp, quan chức Mỹ nói New Zealand có khả năng tham gia hiệp ước AUKUS.

Được kết ký vào năm 2021, thỏa thuận an ninh ba bên AUKUS tập trung vào việc tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển giao công nghệ hạt nhân từ Mỹ sang Australia, với sự giúp đỡ của Vương quốc Anh để chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cho Canberra.

Tuy nhiên, hiệp ước này cũng được cho sẽ tạo liên minh để ngăn chặn Trung Quốc. Bắc Kinh lên án thỏa thuận AUKUS, cho rằng thoả thuận này được thiết lập nhằm phổ biến công nghệ hạt nhân trên khắp thế giới, cũng như “gây tổn hại nghiêm trọng đến hòa bình khu vực” và tăng cường “chạy đua vũ trang” ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Kông Anh (Nguồn: RT)