(VTC News) -

Mì chính cũng như hạt nêm, là loại gia vị giúp thức ăn mềm hơn và ngon ngọt hơn. Tuy nhiên, nó lại là gia vị cần được lưu ý nhất vì nếu chế biến sai cách có thể làm giảm hương vị của món ăn cũng như không tốt với sức khỏe. Vậy, nên cho mì chính vào lúc nào?

Nên cho mì chính vào lúc nào?

Theo nhiều nghiên cứu, mì chính chỉ mất tác dụng điều vị và có thể bị biến đổi thành chất không tốt cho sức khỏe khi bị đốt cháy liên tục trong vòng 2 giờ ở nhiệt độ trên 300 độ C. Bên cạnh đó, trong quá trình chế biến món ăn thông thường, các món ăn có thành phần khác nhau thì nhiệt độ sôi của món ăn cũng khác nhau.

- Các món dùng nhiều nước (canh, luộc, hầm…): Nhiệt độ sôi của món ăn xấp xỉ nhiệt độ sôi của nước là khoảng 100 độ C.

- Các món chiên, rán: Bơ có nhiệt độ sôi từ 115 - 130 độ C, mỡ lợn có nhiệt độ sôi từ 150 - 160 độ C, dầu thực vật có nhiệt độ sôi từ 170 - 200o độ C và tối đa là khoảng 260 độ C.

Như vậy, trong chế biến món ăn thông thường, nhiệt độ cao nhất thường không vượt quá 260 độ C. Nhiệt độ này chưa đạt đến mức có thể làm biến đổi mì chính. Do đó, có thể nêm bột ngọt vào bất kỳ thời điểm nào khi nấu ăn và thời điểm này tùy thuộc vào món ăn và kinh nghiệm nấu nướng của các bà nội trợ. Tuy nhiên, bạn nên hạn chế dùng mì chính, hạt nêm, không nên lạm dụng các gia vị tạo ngọt.

Những điều cần lưu ý khi nêm mì chính

Thức ăn đã nguội

Về nguyên tắc, mì chính rất khó hòa tan ở nhiệt độ thấp. Nếu bạn muốn sử dụng mì chính để tăng vị ngon cho món nguội thì nên hòa tan mì chính trong nước ấm rồi mới trộn vào thức ăn nguội. Nếu cố tính cho mì chính vào khi thức ăn đã nguội, mì chính không tan được sẽ khiến món ăn không những không ngon mà còn dễ gây hại cho sức khỏe.

Không cho gia vị vào các thực phẩm có vị chua

Các món ăn có vị chua thường có tính axit cao, nếu cho thêm mì chính sẽ dễ làm thay đổi thành phần trong mì chính. Điều này không những làm thay đổi hương vị của món ăn mà còn có hại cho sức khỏe.

Vân Anh (Tổng hợp)