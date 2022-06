NATO: Không có lý do gì để tin Thổ Nhĩ Kỳ chặn Phần Lan, Thụy Điển gia nhập khối

(VTC News) -

“Trước đó, chúng tôi không có lý do gì để tin rằng sẽ có bất kỳ vấn đề nào xảy ra", Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg nói với Financial Times, đồng thời cho biết, những lo ngại về an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ không phải là mới.

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg. (Ảnh: EPA)

"Thổ Nhĩ Kỳ là một đồng minh quan trọng và khi một đồng minh nêu lên những lo ngại về an ninh, chúng tôi phải giải quyết chúng”, ông Stoltenberg nói. Ông hy vọng mọi vấn đề có thể giải quyết “trong một thời gian phù hợp”.

“Mục tiêu của tôi là Phần Lan và Thụy Điển có thể trở thành thành viên càng sớm càng tốt. Quá trình này vẫn có thể nhanh hơn so với các quá trình gia nhập khác”, ông Stoltenberg cho biết thêm.

Tuy nhiên, ông Stoltenberg nhấn mạnh, hội nghị thượng đỉnh sắp tới của NATO tại Madrid không phải là thời hạn chót để giải quyết vấn đề.

Ngày 18/5, Đại sứ Phần Lan tại NATO Klaus Korhonen và người đồng cấp Thụy Điển Axel Vernhoff đã chính thức trao đơn xin gia nhập NATO của 2 nước này cho Tổng Thư ký Stoltenberg.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngay sau đó tuyên bố sẽ chặn các nỗ lực của 2 quốc gia Bắc Âu gia nhập NATO trừ khi họ xem xét lại lập trường đối với đảng Công nhân người Kurd (PKK) mà Ankara coi là tổ chức khủng bố.

Mới đây, ngày 21/5, ông Erdogan cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẽ ủng hộ Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO nếu khi Stockholm và Helsinki thể hiện rõ ràng sự đoàn kết đối với Ankara trong vấn đề an ninh.