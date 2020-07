Nàng Melanie của phim 'Cuốn theo chiều gió' qua đời ở tuổi 104

Theo Entertainment Weekly, Olivia de Havilland, nữ diễn viên gạo cội của Cuốn theo chiều gió, yên nghỉ khi đang ngủ tại nhà, hưởng thọ 104 tuổi.

Tang lễ sẽ diễn ra riêng tư. Người hâm mộ có thể tỏ lòng tưởng nhớ nữ diễn viên tại Nhà thờ Mỹ ở Paris, Pháp.

Olivia de Havilland sinh năm 1916 tại Nhật Bản, rồi chuyển tới Mỹ 3 năm sau đó. Bà được đánh giá là một trong những ngôi sao cuối cùng của thế hệ vàng Hollywood. Năm 19 tuổi, Olivia de Havilland góp mặt trong A Midsummer Night’s (1935), ký hợp đồng làm việc 7 năm với Warner Bros.

Olivia Havilland hóa thân Melanie trong Cuốn theo chiều gió.

Đỉnh cao sự nghiệp của Havilland là khoảng những năm 1930 qua các bộ phim như Captain Blood, The Adventures of Robin Hood và Gone with the Wind. Vai diễn Melanie trong bộ phim điện ảnh kinh điển Cuốn theo chiều gió vẫn là đề tài của báo chí sau 84 năm ra mắt. Trong suốt sự nghiệp diễn xuất, minh tinh từng hai lần thắng giải Oscar lần lượt vào năm 1946 (phim To Each His Own) và năm 1949 (phim The Heiress).

Trên màn ảnh, Havilland thường đảm nhận những vai diễn bất hạnh về hôn nhân hoặc hóa thân nữ nhân chờ anh hùng tới giải cứu.

Olivia Havilland thuộc thế hệ vàng của Hollywood.

Ngoài đời, ngôi sao quá cố là người mạnh mẽ, tự tin, sẵn sàng chống lại những điều bà cho là xấu xa.

Havilland từng có cuộc chiến pháp lý với Warner Bros khi hãng phim cố gắng gia hạn hợp đồng của bà - động thái trừng phạt việc minh tinh từng từ chối vai diễn. Cuối cùng, Havillan là người chiến thắng, thậm chí bà còn thiết lập được đạo luật de Havilland.

Chưa hết, bà còn là người phụ nữ đầu tiên đảm nhận vị trí chủ tịch giám khảo Liên hoan phim Cannes. Chia sẻ với Variety, nữ diễn viên cho biết bà rất hào hứng với vai trò này dù bị nhiều người đe dọa.