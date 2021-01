Nâng khống thiết bị y tế ở Hà Tĩnh: Khởi tố nhiều giám đốc, kế toán bệnh viện

(VTC News) -

Ngày 6/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa khởi tố 9 bị can, trong đó đã ra lệnh bắt tạm giam đối với 3 bị can về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan đến việc mua sắm máy giặt, máy sấy tại nhiều bệnh viện ở Hà Tĩnh.

Được biết, 9 bị can vừa bị khởi tố có nhiều giám đốc, kế toán bệnh viện tuyến huyện, trong đó có một số giám đốc đã nghỉ hưu.

Máy giặt Model HSCW-ES35 và máy sấy Model HSCD-ES45 được mua với giá 3 tỷ đồng. (Ảnh chụp tại BV Đa khoa huyện Thạch Hà)

Trước đó, vào ngày 18/9/2020, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Mai Thị Hoa (SN 1974, Giám đốc Công ty CP đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh) về tội “trốn thuế”, quy định tại Điều 200, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tuy nhiên, sau khi điều tra, cơ quan điều tra cho biết có căn cứ xác định bị can Mai Thị Hoa thực hiện hành vi vi phạm quy định về đấu thầu. Việc mua hóa đơn nhằm mục đích che giấu những hành vi nêu trên, không nhằm mục đích trốn thuế.

Hành vi của bị can Mai Thị Hoa phạm vào tội: “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Khoản 3, Điều 222 Bộ luật Hình sự.

Vì vậy, Phòng Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh đã tống đạt quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự và quyết định thay đổi khởi tố bị can đối với Mai Thị Hoa từ tội “Trốn thuế” thành tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các quyết định này, được Thượng tá Nguyễn Duy Đông, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Hà Tĩnh ký ngày 4/1, gửi đến Viện Kiểm sát tỉnh Hà Tĩnh để phê chuẩn.

Đối tượng Mai Thị Hoa.

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 8/2018 đến cuối năm 2019, bà Mai Thị Hoa, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh biết rõ giá máy giặt, máy sấy, xuất xứ từ Hàn Quốc có giá dao động 500 - 550 triệu đồng. Tuy nhiên, Hoa cùng một số kẻ thông đồng để nâng giá trị tài sản của máy giặt, máy sấy và triển khai mua sắm thông qua đấu thầu tại các bệnh viện.

Với thủ đoạn này, Mai Thị Hoa gian lận trong đấu thầu, sử dụng chứng thư thẩm định giá không có giá trị pháp lý, không có báo cáo thẩm định giá đúng quy định để đề xuất giá các gói thầu là 3,05 tỷ đồng, riêng tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân là 2,7 tỷ đồng.

Để được trúng thầu, Hoa nhờ hồ sơ pháp lý của các doanh nghiệp tại Hà Nội, nhờ người thân bạn bè tham gia dự thầu.

Công ty Cổ phần đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh do Mai Thị Hoa làm giám đốc đã trúng 5 gói thầu tại 5 bệnh viện. Trong đó, 1 bộ ở Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Hà trị giá 2,998 tỷ đồng; 3 bộ ở Bệnh viện Đa khoa huyện Can Lộc, Đức Thọ, Hương Sơn, mỗi bộ trị giá 3 tỷ đồng; 1 bộ ở Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân trị giá 2,597 tỷ đồng.

Trụ sở Công ty CP Đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh.

Trước đó VTC News đã có loạt bài phản ánh, vào tháng 11/2018, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị máy giặt, máy sấy cho BV Đa khoa (BVĐK) Thạch Hà, BVĐK Can Lộc, BVĐK Đức Thọ và BVĐK Hương Sơn, mỗi bệnh viện 3,05 tỷ đồng.

Đến tháng 8/2019, UBND tỉnh Hà Tĩnh lại hỗ trợ 2,7 tỷ đồng cho BVĐK Nghi Xuân mua sắm trang thiết bị máy giặt, máy sấy, phục vụ việc giặt giũ, chăm sóc bệnh nhân.

Sau khi được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch mua sắm, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư là các bệnh viện nói trên tổ chức mời thầu dưới hình thức đấu thầu rộng rãi.

Tuy nhiên, cả 5 gói thầu mua sắm trang thiết bị máy giặt, máy sấy chỉ duy nhất Công ty Cổ phần Đầu tư Trang thiết bị Y tế Hà Tĩnh (có trụ sở tại số 85, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) trúng thầu, với giá cao bất thường.