Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Công ty CP Đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh

Ngày 18/9, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam, lệnh khám xét đối với Mai Thị Hoa (SN 1974, Giám đốc Công ty CP Đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh) về tội trốn thuế.

Máy giặt Model HSCW-ES35 và máy sấy Model HSCD-ES45 được mua với giá 3 tỷ đồng. (Ảnh chụp tại BV Đa khoa huyện Thạch Hà)

Như VTC News đưa tin, vào tháng 11/2018, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị máy giặt, máy sấy cho BV Đa khoa (BVĐK) Thạch Hà, BVĐK Can Lộc, BVĐK Đức Thọ và BVĐK Hương Sơn, mỗi bệnh viện 3,05 tỷ đồng.

Đến tháng 8/2019, UBND tỉnh Hà Tĩnh lại hỗ trợ 2,7 tỷ đồng cho BVĐK Nghi Xuân mua sắm trang thiết bị máy giặt, máy sấy, phục vụ việc giặt giũ, chăm sóc bệnh nhân.

Sau khi được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch mua sắm, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư là các BV nói trên tổ chức mời thầu dưới hình thức đấu thầu rộng rãi.

Tuy nhiên, cả 5 gói thầu mua sắm trang thiết bị máy giặt, máy sấy chỉ duy nhất Công ty Cổ phần Đầu tư Trang thiết bị Y tế Hà Tĩnh (có trụ sở tại số 85, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) trúng thầu.

Theo Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị máy giặt, máy sấy công nghiệp của một trong 5 BV, danh mục hàng hóa gồm 1 máy giặt vắt, Model HSCW-ES35 và 1 máy sấy đồ vải Model HSCD-ES45, hãng sản xuất HS Cleantech, cùng xuất xứ từ Hàn Quốc. Cũng theo Quyết định này, giá đề nghị trên hợp đồng là 3 tỷ đồng. Trong đó máy giặt là 1,7 tỷ đồng, máy sấy là 1,3 tỷ đồng.

Trụ sở Công ty CP Đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh.

Đến thời điểm hiện tại, các BV nói trên đều được cung cấp 1 máy giặt công suất 35kg và 1 máy sấy công nghiệp có nhãn hiệu PAROS HS Cleantech công suất 45kg, có xuất xứ từ Hàn Quốc.

Riêng BVĐK Nghi Xuân, do được phê duyệt kế hoạch mua sắm vào tháng 8/2019 (muộn hơn 9 tháng so với đợt 1) nên số tiền mua sắm gói thầu nói trên là 2,597 tỷ, trong đó máy giặt là 1,372 tỷ đồng, máy sấy là 1,225 tỷ đồng.

Giá nêu trên là giá trọn gói, bao gồm các loại thuế theo quy định hiện hành của nhà nước và các chi phí, bao gồm cả chi phí vận chuyển hàng hóa đến địa điểm theo yêu cầu của chủ đầu tư, chi phí lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, đào tạo, bảo hành hàng hóa, thiết bị.

Theo tìm hiểu của PV, vào thời điểm tháng 9/2020, máy giặt công nghiệp Model HSCW-ES35, hãng sản xuất HS Cleantech, xuất xứ từ Hàn Quốc có giá cao nhất là 352 triệu đồng; máy sấy công nghiệp Model HSCD-ES45, hãng sản xuất HS Cleantech, xuất xứ từ Hàn Quốc có giá 182 triệu đồng.

Hai máy giặt, máy sấy công nghiệp nói trên có tổng giá trị trước thuế là 534 triệu đồng, giá trị sau thuế là 587,4 triệu đồng. Trong khi đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh phải chi ngân sách nhà nước từ 2,5 tỷ đến 3 tỷ đồng để mua một cặp máy tương tự.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.