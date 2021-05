Nằm viện mà bất ngờ gặp ‘đại gia đình’ đến ở cùng, bạn trẻ lưu luyến không nỡ về

Vào viện dù vì bất kỳ lý do gì thì chắc chắn không hề là một trải nghiệm vui vẻ với hầu hết mọi người. Đó không chỉ là những cơn đau giằng xé của bệnh tật, mà còn là sự xót xa, thương cảm cho những con người đang trong tình trạng yếu nhất về mặt thể xác.

Thế nhưng, dù là giữa hoàn cảnh mà người cười ít hơn người muộn phiền ấy, sự lạc quan và lòng nhân ái giữa con người chưa bao giờ tắt. Mẩu chuyện nhỏ về trải nghiệm trong những ngày nằm viện của bạn trẻ dưới đây chính là một ví dụ rõ ràng nhất.

(Ảnh chụp màn hình: Facebook)

“Mình xin chia sẻ về sự ấm áp của những người cùng phòng với mình và các bác sĩ, y tá, hộ lý khoa phụ sản bệnh viện Trưng Vương.

Cô A hay mượn điện thoại mình gọi cho con gái và hay tới hỏi han sức khỏe mình, hay tâm sự và thấy mình chưa ăn thì cô hay mua giúp.

Chú B là chồng cô E, hay chọc đùa mọi người, có đợt mình đang ho chú lại bảo con kiếm chỉ vàng ngậm trong miệng đi con, đảm bảo hết ho! Chú còn nói tui mà làm bác sĩ tui khám miễn phí cho mấy người luôn, lấy rẻ lắm 1 triệu còn 300 nghìn thôi haha. Chú lúc nào đi mua cơm cũng hỏi mọi người xung quanh muốn mua gì để chú mua giúp.

Chú D là chồng cô C, chú còn giúp mình trải ga giường khi bạn mình lơ ngơ không biết lắp vô như thế nào, chú còn nhường ga giường mới cho mình khi mình bị phát thiếu. Đêm bạn mình ở lại, chú còn đưa cho bạn mình tấm chiếu để trải nằm nữa, chú còn đi lấy giúp mình hộp cơm từ thiện.

(Ảnh: Ken Kayuki)

"Chú C và chú D lưu số kết bạn với nhau, chú C nói lưu tui là Linh xe cẩu còn chú D lưu là Quý xe điện. Mình không biết 2 chú đặt biệt danh theo nghề nghiệp hay do mình nghe nhầm.

Chú D chải đầu cho cô C, mấy cô trong phòng cười nói đó chồng người ta như vậy, chải tóc mượt mà cho vợ, còn chồng mình thì…

Cô C nằm cạnh bên trái mình, có lúc cô có hai hộp cháo, cô chia sẻ một hộp cho mình, cô còn cho mình mấy quả cherry."

(Ảnh: Ken Kayuki)

"Chị E nằm bên phải mình, chị hay cho mình đồ ăn lắm, lúc thì bánh gato, lúc thì quýt, lúc thì sandwich,...

Khi mình buồn miệng lấy muối tôm ra ăn, mấy cô chú hỏi con đang ăn gì đó, muối Tây Ninh hả, không tốt đâu con, dễ cao huyết áp, hại gan thận... Thế rồi cô C lấy trong balo mấy cục xí muội đưa cho mình ăn!

Hễ có người thân dô thăm là mấy người nhớ vanh vách tiểu sử của mình, mấy cô chỉ nhỏ đó bị bệnh x đến từ y sinh năm z bằng tuổi con tui, học ngành abc, rồi ban ngày có bạn nó vô, ban đêm dì nó ở lại,... Mấy cô chú cười nói rôm rả cả ngày.

Trong bệnh viện mà không thấy buồn hay cô đơn xíu nào, giống như ở nhà mình vậy, ấm áp vô cùng.

Người Việt Nam mình đúng là có tình đồng bào, những người con từ cùng bọc trứng".

(Ảnh: Ken Kayuki)

"Nói về các y tá, bác sĩ, hộ lý ở khoa phụ sản. Các cô, các chị vô cùng dễ thương, nhiệt tình, nhẹ nhàng.

Các bác sĩ khám xong còn hỏi han và an ủi rất nhiều. Mình truyền máu nên nằm phòng trực bác sĩ, bị ho nặng khi nằm máy lạnh, họ vì mình mà tắt máy lạnh, mình cảm động vô cùng. Vì mình quá yếu, ven bị lặn khó lấy, y tá tập trung lại động viên với nỗ lực lấy ven truyền máu, truyền nước cho mình. Họ cũng hay chọc đùa cho mình vui vì thấy mình mệt quá...

Có một cô hộ lý vô thay ga giường cho cô F đã lớn tuổi, cô lễ phép nói cô ơi cô ra để con thay ga cho cô nhé. Mọi người trong phòng nhìn cô nói cô là hộ lý dễ thương tuyệt vời nhất, mọi người đùa bảo đã họp bàn và trao giải hộ lý xuất sắc nhất cho cô vì cô dễ thương, quan tâm nhiệt tình với bệnh nhân. Cô cười tươi nói cảm ơn mọi người nhiều rồi vẫy tay đi.

Những ngày qua dù phải chiến đấu với bệnh, dù những lúc vô cùng mệt mỏi đau đớn, dù có hôm không có người thân, nhưng những người ở buồng 5, các y tá, bác sĩ, hộ lý, làm cho mình cảm thấy vô cùng ấm áp, vui vẻ, xua tan đi nỗi sợ phải đi bệnh viện, những mũi kim không còn đáng sợ vì những lời động viên của mọi người."

(Ảnh: Ken Kayuki)

"Hôm nay là ngày mình được xuất viện, mọi người chúc mừng mình và nói mình ráng giữ sức khỏe. Mình cũng chúc mọi người sớm được ra viện nói rằng những ngày qua ở đây thật vui...

Có một chút buồn, một chút lưu luyến, một chút không nỡ xa...

Xin cảm ơn những người xa lạ nhưng lại đối xử với nhau như người nhà!

Xin cảm ơn các y bác sĩ, hộ lý đã tận tình, chăm sóc, động viên những bệnh nhân đang phải chiến đấu với bệnh tật!

Chúc mọi người có thật nhiều sức khoẻ, bình an, và thành công!!!”

Câu chuyện của bạn Ken Kayuki chạm đến trái tim của không ít người dùng mạng. Nhiều bình luận bày tỏ bản thân cũng cảm nhận được sự ấm áp của mọi người nơi ấy thông qua kể của chủ nhân bài viết. Một số người còn chia sẻ lại trải nghiệm đáng nhớ của mình tại bệnh viện. Quả là ở đâu có sự lạc quan, nhân ái, ở nơi ấy chắc chắn có tiếng cười, dù là trong nghịch cảnh nhất.