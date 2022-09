Nam thanh niên dùng dao khống chế nhân viên cửa hàng thuốc để cướp tài sản

(VTC News) -

Chiều 12/9, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đông Triều đang hoàn chỉnh hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Viết Nghĩa về hành vi khống chế nhân viên hiệu thuốc nhằm cướp tài sản.

Sáng 8/9, chị T.T.Y (SN 1996, nhân viên một hiệu thuốc tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều) đang bán hàng thì một nam giới đi bộ đến cửa hàng và hỏi mua thuốc. Sau đó, người này đi vệ sinh nhờ. Khi chị Y. đi vào bên trong phòng ngủ thì hắn đi theo áp sát, dùng dao khống chế và lấy dây trói, yêu cầu chị Y. đưa tiền. Lợi dụng lúc hắn đi ra khỏi phòng, chị Y. bỏ chạy ra ngoài, hô hoán thì tên này bỏ trốn.

Nguyễn Viết Nghĩa dùng dao khống chế nữ nhân viên hiệu thuốc nhằm mục đích cướp tài sản.

Ngay khi nhận tin báo, Công an thị xã Đông Triều khẩn trương có mặt hiện trường, điều tra, làm rõ để truy bắt đối tượng.

Qua thông tin thu thập được, Công an thị xã xác định, kẻ này là Nguyễn Viết Nghĩa (SN 1993, tạm trú tại phường Mạo Khê). Nguyễn Viết Nghĩa từng có 2 tiền án về tội "Hiếp dâm trẻ em" (năm 2009) và tội "Cướp tài sản" (năm 2013).

Trong quá trình truy bắt, Nguyễn Viết Nghĩa bỏ trốn và đến nhà anh L.C.V (SN 1979, ở phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, Quảng Ninh). Khi xác định địa điểm hắn bỏ trốn, Công an thị xã Đông Triều phối hợp Công an TP Hạ Long vây bắt. Lúc này, Nguyễn Viết Nghĩa bỏ chạy lên tầng 3 và tìm mọi cách cố thủ, đe dọa sẽ tử tự.

Đến 16h cùng ngày, sau khi được cơ quan chức năng tuyên truyền, vận động, Nguyễn Viết Nghĩa ra đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.