Nam Phi thắt chặt an ninh, sẵn sàng cho thượng đỉnh BRICS

Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 5 nền kinh tế mới nổi BRICS, gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, diễn ra từ ngày 22-24/8 tại Johannesburg với chủ đề “BRICS và châu Phi: Quan hệ đối tác vì Tăng trưởng nhanh, Phát triển bền vững và Chủ nghĩa đa phương bao trùm”.

Hội nghị có sự tham gia trực tiếp của nguyên thủ quốc gia 4/5 nước thành viên, trong khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tham gia bằng hình thức trực tuyến. Gần 70 quốc gia, trong đó có toàn bộ các nước châu Phi, được mời tham dự Hội nghị. Khoảng 50 quốc gia trong số này xác nhận có nguyên thủ quốc gia hoặc lãnh đạo Chính phủ tham dự.

Hội nghị thượng đỉnh thường niên của BRICS sẽ không thảo luận về việc phát triển đồng tiền chung mới (Ảnh: news.bitcoin.com)

Một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong chương trình nghị sự của Hội nghị là vấn đề mở rộng thành viên nhóm BRICS. Thông tin trước giờ khai mạc Hội nghị cho biết, khoảng 40 quốc gia bày tỏ quan tâm vấn đề gia nhập BRICS, trong đó 23 nền kinh tế đã có đơn gia nhập.

Để đảm bảo thành công cho sự kiện, nước chủ nhà Nam Phi đã triển khai hàng nghìn binh sỹ và cảnh sát tham gia bảo vệ an ninh. Bộ trưởng Cảnh sát Nam Phi Bheki Cele khẳng định các lực lượng an ninh nước này đã hoàn toàn sẵn sàng bảo vệ an toàn tuyệt đối cho sự kiện, các khách mời cũng như người dân trong suốt thời gian diễn ra Hội nghị.