Nam chính Squid Game: Gia tài kếch xù vẫn mang danh 'bám váy' tiểu thư danh giá

Nam tài tử Lee Jung Jae hiện đang gây bão với vai chính Sung Gi Hun trong Squid Game, nhưng ít ai biết con đường dẫn đến thành công của anh không hề dễ dàng.

Từ nhân viên quán cafe tới ngôi sao ăn khách của xứ kim chi

Trước khi nổi tiếng như hiện tại, Lee Jung Jae chưa từng nghĩ đến chuyện trở thành diễn viên. Con đường nghệ thuật của anh mở ra khi được nhà thiết kế nổi tiếng Ha Yong Soo nhìn thấy tại quán cafe, nơi anh đang làm nhân viên.

Ngày ấy, đôi chân dài miên man, khuôn mặt điển trai của Lee Jung Jae đã khiến Ha Yong Soo tin rằng rồi chàng trai trẻ này có thể làm nên chuyện. Nhờ sự hậu thuẫn của Ha Yong Soo, Lee Jung Jae chính thức bước chân vào con đường người mẫu.

Lee Jung Jae ra mắt với tư cách là một người mẫu.

Sau này, nhiều đạo diễn bắt đầu để ý tới Lee Jung Jae khi nhìn những biểu hiện cảm xúc của anh trên sàn chữ T. Năm 1993, Lee Jung Jae chính thức ra mắt với vai trò diễn viên trong phim Dinosaur Teacher. Sau vai diễn đầu tiên, Lee Jung Jae bắt đầu làm quen với nghệ thuật diễn xuất và nhận được nhiều đánh giá tích cực.

Truyền thông khi ấy đánh giá Lee Jung Jae trở thành ngôi sao chỉ sau một đêm. Nhiều đạo diễn nhắm Lee Jung Jae cho các vai chính trong phim của mình. Chỉ một năm sau, "tân binh" Lee Jung Jae đã có vai diễn điện ảnh đầu tiên của mình trong The Young Man, điều mà rất nhiều diễn viên phải khao khát.

Sự nghiệp của anh lên như diều gặp gió với những bộ phim thành công như Cảm xúc (1994), The Housemaid (2010), The Thief (2012), Along With The Gods (2017),...

Với một loạt vai diễn thành công, Lee Jung Jae được mệnh danh là "Ông hoàng phòng vé" xứ Hàn.

Khả năng diễn xuất của Lee Jung Jae được ghi nhận bằng hàng loạt giải thưởng danh giá như giải Nam diễn viên xuất sắc nhất tại Giải thưởng phim Rồng xanh và Giải thưởng của Hiệp hội phê bình phim Hàn Quốc. Anh cũng là một trong những nam diễn viên lọt vào danh sách "Ông vua phòng vé" xứ Hàn.

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất thành công, Lee Jung Jae còn mát tay ở khoản kinh doanh khi mở được công ty giải trí và chuỗi nhà hàng Ý cao cấp ở Seoul. Ngoài ra, nam diễn viên này còn sở hữu nhiều công ty bất động sản hàng đầu Hàn Quốc. Nhiều người nói rằng nếu cần gọi tên một nam diễn viên "bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền" thì ắt hẳn đó là Lee Jung Jae.

Ông chú "bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền".

Mối tình thoáng qua và nhân duyên với vợ cũ "Thái tử Samsung"

Lee Jung Jae mang trong mình vẻ đẹp lịch lãm khó ai có thể vượt qua. Khuôn mặt đậm chất điện ảnh kết hợp cùng chiều cao 1m8 khiến Lee Jung Jae dễ dàng làm các cô gái đối diện mình phải rung rinh.

Năm 2003, Lee Jung Jae công khai hẹn hò với Kim Min Hee. Trước đó, người ta thường bắt gặp cả hai sánh đôi cùng nhau. Theo chia sẻ, Lee Jung Jae gặp Kim Min Hee trong một lần đóng quảng cáo chung. Sau 3 năm bên nhau mặn nồng, Kim Min Hee và Lee Jung Jae chính thức chia tay với lý do quá bận rộn để yêu đương.

Mối tình chớp nhoáng giữa Lee Jung Jae và Kim Min Hee.

Năm 2015, Lee Jung Jae công khai tình yêu với nữ doanh nhân Lim Se Ryung - ái nữ tập đoàn thực phẩm lớn nhất nhì Hàn Quốc Daesang. Trước khi hẹn hò với Lee Jung Jae, Lim Se Ryung từng có cuộc hôn nhân gây xôn xao xứ Hàn cùng "Thái tử Samsung" Lee Jae Yong.

Có lúc, báo chí Hàn cho hay Lee Jung Jae và Im Se Ryung giữ quan hệ yêu đương từ khi Lim Se Ryung còn chưa ly hôn. Tờ Dispatch khẳng định họ bị bắt quả tang cùng du lịch ở Philippines một thời gian ngắn sau khi thủ tục ly dị được hoàn tất. Tấm ảnh này từng khiến Lee Jung Jae và Lim Se Ryung tức giận, dọa kiện giới truyền thông tung tin đồn thất thiệt.

Hiện tại, nam tài tử đang hạnh phúc bên ái nữ tập đoàn Daesang.

Cũng có thông tin cho hay, Lee Jung Jae "bám váy" bạn gái để càng ngày càng giàu có. Thế nhưng, fan hâm mộ của Lee Jung Jae tin rằng với tài sản hiện có thì nam tài tử chẳng phải dựa dẫm vào bất kỳ người phụ nữ nào. Sau 5 năm bên nhau, tình yêu vẫn hạnh phúc và bền vững như một lời tuyên bố phủ nhận những tin đồn thất thiệt dành cho cả hai.