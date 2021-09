Lấy tỷ phú, mỹ nhân Hàn bị xem như máy đẻ, nhà chồng cô lập vì kém ngoại ngữ

Gần đây, bộ phim One the woman gây sốt với phân cảnh cô con dâu nói tiếng Việt cực sõi. Bộ phim lột tả cuộc sống không như mơ của cô gái lấy chồng tài phiệt, bị gia đình chồng bạo hành, sỉ nhục. Thậm chí, cô luôn bị cô lập khi mọi người trong gia đình chồng trò chuyện với nhau bằng tiếng Anh hay tiếng Pháp.

Tưởng rằng đây chỉ là tình tiết làm quá lên của đạo diễn Hàn Quốc, song nó lại dựa trên câu chuyện có thật ngoài đời và nạn nhân chẳng phải ai xa lạ: Nữ diễn viên nổi tiếng Go Hyun Jung.

Phân cảnh nói tiếng Việt trong phim One the woman gây sốt dạo gần đây.

Bắt đầu sự nghiệp bằng ngôi vị Á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc, Go Hyun Jung lấn sân diễn xuất và thành công rực rỡ. Đang ở đỉnh cao sự nghiệp, cô bất ngờ tuyên bố kết hôn cùng doanh nhân Chung Yong Jin - cháu trai của nhà sáng lập kiêm chủ tịch thế hệ đầu tiên của tập đoàn Samsung. Mẹ anh là Chủ tịch tập đoàn Shinsegae. Bản thân Chung Yong Jin cũng đảm đương vị trí phó chủ tịch tập đoàn Shinsegae. Gia tài của anh lên đến 1,3 tỷ USD.

Sau đám cưới, Go Hyun Jung rời xa hoàn toàn làng giải trí. Cũng từ ấy, người ta chẳng nghe tin tức gì về cô. Thông tin hiếm hoi về Go Hyun Jung trong suốt 8 năm chỉ là chuyện cô đã sinh hạ 2 con 1 trai 1 gái.

Cuộc hôn nhân không như mơ của Go Hyun Jung và Chung Yong Jin.

Sau 8 năm 6 tháng bước chân vào cửa hào môn, Go Hyun Jung nuốt nước mắt kéo vali ra đi với chi phí ly hôn là 1,5 tỷ won (khoảng 31 tỷ đồng). Cũng từ đó, cuộc sống sau lớp màn nhung của Go Hyun Jung bất ngờ được hé lộ khiến mọi người rùng mình.

Xuất thân từ một gia đình bình thường, Go Hyun Jung chưa từng được coi trọng. Cô bị gia tộc nhà chồng xem như máy đẻ, kẻ giúp việc trong gia đình. Ngày ngày ở nhà, các thành viên trong gia đình họ Jung đều sử dụng tiếng Anh để giao tiếp, và Go Hyun Jung chỉ biết ngồi đó như một kẻ vô hình. Sau khi quyết tâm trau dồi vốn tiếng Anh để không bị thụt lùi so với gia tộc, nhà chồng lại cố tình chuyển qua nói chuyện bằng tiếng Pháp.

Go Hyun Jung hoàn toàn bị xem là người vô hình trong chính ngôi nhà của mình.

Sau khi sinh được người nối dõi cho nhà chồng, Go Hyun Jung nhanh chóng bị ép ly hôn, "hất cẳng" khỏi gia tộc. Chung Yong Jin chia cho cô số tiền 1,5 tỷ won (31 tỷ đồng) - khoản tiền được ví là những đồng bạc lẻ trong khối tài sản 30 nghìn tỷ đồng của anh. Không những vậy, nữ diễn viên Go Hyun Jung còn bị mất quyền nuôi con và thậm chí bị cấm gặp con.

Trở lại giới giải trí chỉ để các con có thể nhìn thấy mẹ trên tivi, Go Hyun Jung tiếp tục bị chồng cũ dùng thế lực chèn ép, hạn chế xuất hiện trên truyền hình. Mãi đến năm 2009, Go Hyun Jung mới dám xuất hiện trở lại trên chương trình truyền hình để phơi bày cuộc sống hôn nhân mà chồng cũ và mẹ chồng cố gắng "tẩy trắng" bấy lâu nay. Câu chuyện của nữ minh tinh đắt giá làm dâu nhà tài phiệt để lại một cơn địa chấn lớn tại Hàn Quốc. Đây cũng là câu chuyện đầu tiên về cuộc đời của con dâu nhà tài phiệt được công khai.

Nữ diễn viên cố gắng quay trở lại nghiệp diễn xuất để các con có thể nhìn thấy mẹ.

17 năm qua đi sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Go Hyun Jung có trong tay tất cả, chỉ trừ một mái ấm gia đình. Chồng cũ của Go đã cưới vợ mới, đứa con gái đã là thiếu nữ 20 tuổi, con trai 22 tuổi của cô học tại một trong những trường thuộc top 15 thế giới, top 8 trường Ivy League tại Mỹ - Đại học Cornell, còn Go Hyun Jung vẫn lẻ bóng. Dù vậy, cô đã tìm lại được ánh hào quang như xưa khi là một trong những diễn viên quyền lực của Hàn Quốc.