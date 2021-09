Squid Game gây bão MXH nhưng vẫn chưa lạnh gáy bằng 5 bom tấn sinh tồn này

Squid Game hiện đang là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội. Bên cạnh những trào lưu ăn theo phim như làm kẹo đường, ảnh chế,... những đoạn cut đẫm máu trong phim cũng được chia sẻ rộng rãi. Tuy vậy, fan của dòng phim sinh tồn - đấu trí lại không đánh giá cao độ khó của các trò chơi trong Squid Game. Trên các diễn đàn phim, cư dân mạng đề cử 5 cái tên khác sáng giá hơn dành cho người mới bắt đầu tìm hiểu thể loại này.

Liar Game

Nhật Bản là một trong số ít quốc gia thành công với dòng phim "hack não" và Liar Game là cái tên vô cùng quen thuộc. Nếu như các vòng chơi trong Squid Game bị chê thiếu tỉ mỉ và còn nhiều lỗ hổng thì "Giải đấu lừa đảo" Liar Game Tournament khiến người xem mãn nhãn với những màn chơi căng thẳng và cái kết không thể ngờ tới. Khán giả nhận xét, xuyên suốt bộ phim, họ luôn sống trong nỗi thấp thỏm khi 2 nhân vật chính Nao Kanzaki và Shinichi Akiyama đối đầu với các đối thủ tàn nhẫn.

The Hunger Games

Một đại diện đến từ Hollywood được các mọt phim nhiệt liệt đề cử là bom tấn The Hunger Games. Gây sốt ngay từ khi nguyên tác ra mắt, The Hunger Games đã lập nên nhiều kỷ lục khủng. Thành công của phim đến từ câu chuyện đầy kịch tính về hành trình sinh tồn của cô gái Katniss Everdeen. Nhân vật được xây dựng có chiều sâu khiến các vòng chơi trở nên kịch tính và hấp dẫn hơn, nhờ đó cuộc đấu tranh nhằm lật đổ chính quyền tàn độc tại đất nước Panem làm người xem thực sự mãn nhãn.

Alice in Borderland

Không ít khán giả nhớ đến Alice in Borderland sau khi xem xong Squid Game. Cũng lấy ý tưởng nhiều người cùng tham gia vào những cuộc chơi kinh hoàng phải trả giá bằng tính mạng và cái kết đầy bất ngờ về "ban tổ chức", song bom tấn của Nhật Bản được đánh giá cao hơn hẳn người hàng xóm. Alice in Borderland ghi điểm vì sự trung thành với nguyên tác, cách làm phim gay cấn, đậm chất bom tấn từ quy mô, bối cảnh cho tới cả các phân đoạn hành động. Nếu là người yếu tim, bạn đừng dại dột nhấn xem Alice in Borderland để tránh bị ám ảnh nhiều ngày sau đó nhé.

As the Gods Will

Bạn có tin, một bộ phim chỉ xoay quanh phòng học của một trường trung học Nhật Bản lại có thể khiến người xem lạnh gáy ở mọi phân cảnh? Đó chính là thành công mà As the Gods Will đã đạt được khi khai thác chủ đề cuộc chiến sinh tồn. Tại đây, các học sinh buộc phải tham gia vào những trò chơi nguy hiểm, chết chóc. Để vượt qua các ván game, họ phải vận dụng cả thể lực lẫn trí tuệ của mình. Xem xong As The Gods Will, không ít người nhận cho dù cuộc sống này tẻ nhạt ra sao thì ít ra, chúng ta vẫn còn sống.

Battle Royale

Ra mắt năm 2000, Battle Royale được coi là "ông tổ" của dòng phim sinh tồn, nguồn cảm hứng cho biết bao nhiêu tác phẩm kinh điển kể trên. Bộ phim về nhóm học sinh phải tham gia vào "đấu trường" chết chóc để tìm ra kẻ sống sót cuối cùng này chính là đỉnh cao của thể loại phim sinh tồn. Có thể bạn chưa biết, thời điểm ra mắt, vì có quá nhiều cảnh bạo lực và tình tiết bất ngờ nên Battle Royale từng gây sốc ở thời điểm ra mắt. Thế nhưng giờ đây nó đã trở thành "huyền thoại" của điện ảnh Nhật Bản.