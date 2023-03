Nam A Bank niêm yết trên sàn HNX hoặc HOSE và mở rộng chi nhánh tại nước ngoài

Sáng 17/3, Nam A Bank tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023. Theo đó, Đại hội thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023, với mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 2.600 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 205.000 tỷ đồng (tăng 15,4%), huy động vốn tăng 12,8%, dư nợ cho vay tăng 10,4% so với năm 2022.

Song song đó, đại hội nhất trí kế hoạch mở rộng mạng lưới, thị phần kinh doanh đa quốc gia, thành lập ngân hàng 100% vốn của Nam A Bank hoặc chi nhánh ngân hàng tại nước ngoài (dự kiến là khu vực Châu Á).

Hoạt động này nằm trong chiến lược dài hạn đa dạng hóa trị trường nhằm khai thác tốt cơ hội từ thị trường nước ngoài tiềm năng, phát triển hệ thống Nam A Bank lớn mạnh. Đây cũng là một trong những hoạt động nằm trong xu thế của các ngân hàng lớn nhằm đánh dấu quá trình phát triển mạng lưới ra thế giới, là công cụ quan trọng hỗ trợ hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài.

Đại hội năm 2023 tiếp tục thông qua việc đăng ký niêm yết toàn bộ số cổ phiếu đang lưu hành của Nam A Bank lên sàn HNX hoặc HOSE tùy điều kiện của thị trường.

Kế hoạch niêm yết cổ phiếu được ĐHĐCĐ thông qua năm 2022 nhưng sau đó chủ động hoãn nhằm đảm bảo quyền lợi cổ đông trong bối cảnh môi trường vĩ mô không thuận lợi, thị trường chứng khoán diễn biến khó lường.

Đặc biệt, nhiều năm qua, Nam A Bank đồng hành cùng Ngân hàng Nhà nước và được đánh giá cao bởi tinh thần chủ động, tích cực trong việc thực hiện chủ trương tái cơ cấu Quỹ tín dụng Nhân dân. Ngân hàng tham gia và xử lý thành công 3 Quỹ tín dụng Nhân dân được kiểm soát đặc biệt tại tỉnh Đồng Nai.

Tiếp nối thành công này, ĐHĐCĐ thường niên 2023 nhất trí thông qua kế hoạch tiếp tục tham gia việc tái cơ cấu các Quỹ Tín dụng Nhân dân, đồng thời ủy quyền cho HĐQT trong việc lựa chọn và quyết định phương án tham gia trình Ngân hàng Nhà nước xem xét, phê duyệt.

Trước đó, năm 2022, Nam A Bank là một trong số ít ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước tin tưởng chấp thuận mở thêm 5 chi nhánh và 27 điểm giao dịch trên toàn quốc.

Ngoài ra, đại hội thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25%, tăng vốn điều lệ... nhằm tăng cường nguồn lực tài chính, đặc biệt là nguồn vốn trung và dài hạn để đồng hành cùng Ngân hàng mở rộng và phát triển kinh doanh, mang lại giá trị lâu dài và bền vững.

Để thực hiện chiến lược phát triển dài hạn, hoàn thành tốt các mục tiêu ĐHĐCĐ đề ra trong năm 2023, Nam A Bank xây dựng nền tảng vững chắc từ những năm trước đó. Đặc biệt năm 2022, ngân hàng đạt được kết quả tăng trưởng tích cực về kinh doanh, quản trị, vận hành dựa trên nền tảng số.

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản Nam A Bank đạt gần 180.000 tỷ đồng, tăng 16%. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 2.268 tỷ đồng, tăng hơn 26%, gần 120 điểm giao dịch truyền thống và gần 100 điểm giao dịch số ONEBANK. Ngoài ra, Nam A Bank là một trong bốn ngân hàng đầu tiên công bố hoàn thành chuẩn mực Quản trị rủi ro theo chuẩn quốc tế Basel III.

Đại diện Nam A Bank cho biết: “Thành quả này đã tạo thêm niềm tin và nền tảng vững chắc cho Ngân hàng tiếp tục phát triển ổn định, mang lại giá trị thiết thực cho cổ đông, đối tác và cộng đồng. Bằng sự quyết tâm, đoàn kết, sáng tạo của toàn thể cán bộ nhân viên cùng sự ủng hộ của cổ đông, HĐQT và sự đồng hành của Ngân hàng Nhà nước, Nam A Bank sẽ sớm hiện thực hóa các mục tiêu năm 2023”.

Những nỗ lực không ngừng nghỉ, Nam A Bank được các tổ chức uy tín trong và ngoài nước ghi nhận qua nhiều giải thưởng, danh hiệu nổi bật như: Thương hiệu truyền cảm hứng Châu Á 2022 tại Lễ trao giải Asia Pacific Enterprise Awards (APEA), Top 10 thương hiệu tăng trưởng ấn tượng 2022 do Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức, là Ngân hàng kiến tạo số tốt nhất Việt Nam 2022 tại chương trình IBM Awards do Tạp chí International Business bình chọn; Giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á” hai năm liên tiếp (2021 – 2022) do HR Asia - Tạp chí Nhân sự cấp cao hàng đầu châu Á bình chọn; Ngân hàng đẹp – Dịch vụ tốt nhất Việt Nam 2022; Ngân hàng quản trị rủi ro xuất sắc Việt Nam 2022 và Ngân hàng có trách nhiệm xã hội tốt nhất Việt Nam 2022.