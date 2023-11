Năm 2023, Viện KSND Tối cao chưa để xảy ra trường hợp nào bị oan

(VTC News) -

Trình bày Báo cáo công tác năm 2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân (KSND) Tối cao tại phiên họp Quốc hội sáng 21/11, Viện trưởng Viện KSND Tối cao Lê Minh Trí cho biết, năm 2023, chưa để xảy ra trường hợp nào bị oan thuộc trách nhiệm của cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao.

Các hình phạt được tòa án áp dụng bảo đảm nghiêm minh, chưa phát hiện trường hợp nào kết án oan người vô tội. Công tác thu hồi tài sản do phạm tội tham nhũng tiếp tục được chú trọng (đã thu hồi được hơn 12 tỷ đồng, tỷ lệ 84,7%).

Tuy nhiên, số lượng tố giác, tin báo thụ lý trong kỳ phải tạm đình chỉ giải quyết còn khá lớn (56 tố giác, tin báo, chiếm 25,9% tổng số tin đã thụ lý); trong khi đó, còn khá nhiều tố giác, tin báo tạm đình chỉ từ năm 2021 và năm 2022 vẫn chưa được phục hồi giải quyết.

Viện trưởng Viện KSND Tối cao Lê Minh Trí trình bày báo cáo. (Ảnh: Quochoi.vn).

Về công tác thi hành án hình sự, năm 2023, số lượng người bị kết án phạt tù tăng mạnh. Bộ Công an đã tăng cường công tác chỉ đạo, triển khai công tác quản lý, giáo dục và thực hiện đầy đủ các chính sách đối với phạm nhân.

Tuy nhiên, công tác kiểm tra, kiểm soát tại một số trại giam còn sơ hở nên vẫn có tình trạng phạm nhân cất giấu, sử dụng vật cấm tại nơi giam giữ; số phạm nhân chết do tai nạn lao động, chết do tự sát; số phạm nhân vi phạm kỷ luật và bị xếp loại cải tạo “kém” đều tăng.

Thẩm tra báo cáo công tác của Viện trưởng Viện KSND Tối cao, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga nhận định, năm 2023, việc xem xét, phê chuẩn áp dụng các biện pháp ngăn chặn được thực hiện cơ bản chặt chẽ, đúng pháp luật.

Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra một số trường hợp phải đình chỉ điều tra đối với bị can do không có sự việc phạm tội, hành vi không cấu thành tội phạm hoặc hết thời hạn điều tra không chứng minh được bị can phạm tội, liên quan đến trách nhiệm của viện kiểm sát…

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga. (Ảnh: Quochoi.vn).

Theo Ủy ban Tư pháp, công tác điều tra của Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đạt kết quả cao hơn so với năm 2022. Tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, tỷ lệ điều tra khám phá tội phạm đều tăng so với năm trước và vượt chỉ tiêu của Quốc hội giao. Tuy nhiên, số lượng tố giác, tin báo thụ lý trong kỳ phải tạm đình chỉ giải quyết còn khá lớn (chiếm 25,9% tổng số tin đã thụ lý)…

Công tác kiểm sát thi hành tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, chất lượng công tác kiểm sát tại một số viện kiểm sát địa phương chưa cao, nhất là về điều kiện, tiêu chuẩn xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, nên chưa kịp thời phát hiện vi phạm để kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục và xử lý vi phạm.