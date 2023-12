Mỹ trừng phạt loạt tin tặc và cá nhân Triều Tiên sau vụ phóng vệ tinh do thám

(VTC News) -

Bộ Tài chính Mỹ cho biết, Mỹ cùng với Australia, Nhật Bản và Hàn Quốc áp đặt trừng phạt 8 cá nhân tạo điều kiện cho việc né tránh lệnh trừng phạt để hỗ trợ phát triển vũ khí của Triều Tiên và nhóm tin tặc (Kimsuky) thu thập thông tin tình báo cho Bình Nhưỡng.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, 8 người này đã làm việc tại các quốc gia như Trung Quốc và Nga, tham gia hỗ trợ Triều Tiên về tài chính và công nghệ cần thiết cho việc phát triển tên lửa đạn đạo và các loại vũ khí khác.

Mỹ và đồng minh trừng phạt cá nhân và tổ chức liên quan đến Triều Tiên sau vụ phóng vệ tinh do thám quân sự. (Ảnh: KCNA)

Trong khi đó, nhóm tin tặc Kimsuky chủ yếu sử dụng chiêu thức lừa đảo trực tuyến, nhắm mục tiêu vào những người làm việc cho chính phủ, các trung tâm nghiên cứu, tổ chức học thuật và một số người khác ở châu Âu, Nhật Bản, Nga, Hàn Quốc và Mỹ.

Trước đó, tháng 10/2020, Cơ quan An ninh cơ sở hạ tầng và an ninh mạng Mỹ (CISA) mô tả nhóm tin tặc "có thể được chính quyền Triều Tiên giao nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo toàn cầu".

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, đây là lần đầu tiên Mỹ, Australia, Nhật Bản và Hàn Quốc áp dụng các biện pháp trừng phạt phối hợp chống lại Triều Tiên.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết vụ phóng vệ tinh do thám quân sự của Triều Tiên "sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo trái với nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và trực tiếp làm suy yếu an ninh khu vực và toàn cầu".

Nhật Bản cho biết nước này đã liệt 5 cá nhân và 4 nhóm tin tặc vào danh sách đen, trong đó có Kimsuky.

Trong khi đó, Hàn Quốc áp đặt trừng phạt đối với 11 cá nhân Triều Tiên có liên quan đến hoạt động phát triển vệ tinh và tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng.

Hôm 21/11, Triều Tiên tuyên bố lần đầu tiên phóng thành công vệ tinh do thám Malligyong-1 vào quỹ đạo. Hàn Quốc xác nhận vệ tinh của Triều Tiên đã đi vào quỹ đạo nhưng sẽ mất thời gian để đánh giá xem vệ tinh này có hoạt động bình thường hay không.

Triều Tiên sau đó cho biết vệ tinh do thám quân sự của nước này đã chụp ảnh các cơ sở quân sự của Mỹ ở San Diego và Nhật Bản, cũng như kênh đào Suez ở Ai Cập. Trước đó, vệ tinh Triều Tiên cũng đã chụp ảnh Nhà Trắng, Lầu Năm Góc, các cơ sở quân sự lớn ở Hàn Quốc và các lãnh thổ Guam và Hawaii của Mỹ.