Mỹ: Nổ nhà gây hỏa hoạn ở Pennsylvania, bốn người thiệt mạng

Ít nhất bốn người thiệt mạng và một người mất tích sau vụ nổ nhà gây hỏa hoạn lan rộng xảy ra ngày 12/8 ở bang Pennsylvania (Mỹ). Theo giới chức địa phương, vụ nổ khiến ba ngôi nhà gần đó bị phá hủy trong khi hàng chục cấu trúc khác bị hư hại.

Giới chức hạt Allegheny cho biết vụ nổ xảy ra vào trưa 12/8, giờ địa phương (đêm 12/8, giờ Việt Nam) ở khu Plum, cách thành phố Pittsburgh 32km về phía Đông.

Một đám cháy bùng lên sau vụ nổ làm rung chuyển một khu phố ở Pennsylvania (Mỹ). (Ảnh: CNN/Ảnh chụp màn hình)

Theo người phát ngôn địa phương Amie Downs, nhiều người bị mắc kẹt sau khi một ngôi nhà bất ngờ phát nổ trong khi hai ngôi nhà khác chìm trong biển lửa.

Các đội hỗ trợ được huy động từ ít nhất 18 sở cứu hỏa địa phương đã nỗ lực để khống chế ngọn lửa. Các đơn vị khẩn cấp đã tìm thấy ba người bị thương và đưa tới các bệnh viện, trong đó một người trong tình trạng nguy kịch. Hơn 20 lính cứu hỏa tham gia chữa cháy cũng được kiểm tra y tế do kiệt sức.

Giới chức chưa thể chắc chắn số người mất tích do chưa có đủ thông tin về những người ở trong các ngôi nhà bị nạn. Các hoạt động hỗ trợ khẩn cấp đã phải tạm dừng trong tối 12/8 do thời tiết xấu và nguy cơ đe dọa sự an toàn của những người tham gia. Các đội cứu hộ hy vọng có thể nối lại hoạt động trong ngày 13/8.

Nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra làm rõ.