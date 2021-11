Mỹ muốn khai thác Heli-3 trên Mặt trăng: 100 tấn đủ phát điện cho cả thế giới

Tất cả chúng ta đều đã nghe nói về những cuộc chạy đua vũ trang, chạy đua vào vũ trụ, thậm chí chạy đua hòa bình.

Nhưng có một cuộc chạy đua hoàn toàn nằm ngoài tầm quan sát của công chúng. Đó là cuộc đua xác định ai sẽ là người đầu tiên khai thác được Heli-3 trong vũ trụ với số lượng đáng kể để phát triển các lò phản ứng tổng hợp hạt nhân không tạo ra chất thải hạt nhân nguy hại và các chất ô nhiễm khác.

“Không gian bên ngoài chứa nguồn năng lượng và nguyên liệu thô gần như vô hạn, từ nhiên liệu Heli-3 trên Mặt trăng cho các lò phản ứng nhiệt hạch sạch, đến kim loại nặng và khí dễ bay hơi từ các tiểu hành tinh, có thể thu gom để sử dụng trên Trái đất và trong không gian”, cựu chuyên gia phân tích không gian của CIA (Cục Tình báo trung ương Mỹ) Tim Chrisman cho biết.

Ông Chrisman cũng từng phục vụ trong tình báo quân đội và là nhà đồng sáng lập của Quỹ “Foundation for the Future”, một nhóm vận động về giáo dục khoa học và thiết lập cơ sở hạ tầng để sống và làm việc trong không gian. Ông nói với tờ Jerusalem Post trong một cuộc phỏng vấn: “Trung Quốc gần như chắc chắn sẽ sử dụng bất kỳ nguồn lực nào mà họ có thể có để cạnh tranh trong cuộc đua này”.

Ông Chrisman cho rằng, Bắc Kinh đang tiến tới những cuộc cách mạng tiềm năng trong lĩnh vực khai thác năng lượng và vật liệu trong không gian. Họ có thể khiến Mỹ tụt lại phía sau.

Trung Quốc có lợi thế vì các thành phần kinh tế và quân sự của họ hầu như không thể tách rời. Trong khi đó, Mỹ phải đối mặt với thách thức lớn hơn là tập hợp và thống nhất các khía cạnh khác nhau của sức mạnh quốc gia để theo đuổi một sứ mệnh lâu dài đầy thử thách.

Chuyên gia Chrisman nhận xét, về đích trước trong cuộc đua giành Heli-3 có thể giống như phóng vệ tinh đầu tiên trong cuộc chạy đua vũ trụ của Nga và Mỹ.

“Đó sẽ là một chiến thắng lớn về chính trị và ngoại giao. Chiến thắng đó phụ thuộc rất nhiều vào cách mà Heli-3 có thể được khai thác, nếu nó có thể nhanh chóng được sử dụng cho nguồn điện và năng lượng [tại chỗ] hoặc được đưa trở lại Trái đất một cách an toàn. Nó mở ra tiềm năng cho những thay đổi mạnh mẽ ”, ông Chrisman nhận định.

Heli-3 là một đồng vị heli nhẹ, không phóng xạ với 2 proton và 1 neutron (heli thông thường có 2 proton và 2 neutron). Nhiều suy đoán đã được đưa ra về khả năng heli-3 là nguồn năng lượng trong tương lai.

Không giống như hầu hết các phản ứng tổng hợp hạt nhân khác, phản ứng tổng hợp của các nguyên tử heli-3 giải phóng một lượng lớn năng lượng mà không khiến vật liệu xung quanh bị nhiễm phóng xạ. Tuy nhiên, nhiệt độ cần thiết để đạt được phản ứng tổng hợp heli-3 cao hơn nhiều so với phản ứng tổng hợp truyền thống. Heli-3 được cho là có nhiều trên Mặt trăng hơn so với Trái Đất. Nó được nhúng vào tầng trên của lớp đất Mặt trăng bởi gió Mặt trời trong hàng tỷ năm, mặc dù vẫn ít hơn nhiều so với trong các hành tinh khí khổng lồ trong hệ Mặt trời.