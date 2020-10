Mỹ Lệ quyên góp ủng hộ người dân miền Trung hơn 1 tỷ đồng

Mỹ Lệ đã thực hiện xong MV Dòng sông không trở lại, vốn được lên kế hoạch phát hành vào ngày 12/10. Tuy nhiên, vì miền Trung bị lũ lụt nên chị đành hoãn lại. Sau rất nhiều suy tính, Mỹ Lệ quyết định sẽ tung MV Dòng sông không trở lại vào tối 29/10. Nữ ca sĩ cho hay, MV có nội dung thức tỉnh mọi người bảo vệ môi trường nên ra mắt thời điểm này là hợp lý.

“Có lẽ tôi không nên trì hoãn lâu hơn nữa. Trong những lúc thiên tai hoành hành liên tiếp như thế này, cần phải thức tỉnh mọi người khẩn thiết hơn về việc chung tay bảo vệ môi trường, đừng để quá muộn”, Mỹ Lệ chia sẻ.

Mỹ Lệ trong MV "Dòng sông không trở lại".

MV Dòng sông không trở lại được thực hiện theo ý tưởng #saveMeKong, lấy cảm xúc từ các chuyến thiện nguyện nhiều năm của “mỹ nhân ngư” về miền Tây, đặc biệt là trong đợt khô hạn vừa qua khi chị xây dựng hệ thống xử lý mặn cho bà con Bến Tre.

Điều thú vị làm nên sự đặc biệt của bài hát này so với bản hit đình đám của Mỹ Lệ 20 năm trước chính là việc nữ ca sĩ trình diễn với cây đàn cello. Tiếng cello trong MV này được bà mẹ 3 con ưu ái, thời lượng dài hơn cả trong MV Never Enough.

Với sự hỗ trợ đắc lưc của “thánh dây” - nhạc sĩ Ngô Minh Hoàng, Dòng sông không trở lại khoác lên mình một diện mạo mới đầy chất điện ảnh với những cao trào bùng nổ dữ dội, phô diễn giọng hát vẫn đầy lửa, vẫn nguyên vẹn vẻ đẹp và sự tinh tế so với phiên bản đầu của 2 thập kỷ trước.

Trong lúc bận rộn với kế hoạch trở lại showbiz, lập kênh Youtube riêng, chăm lo công việc kinh doanh, gia đình, Mỹ Lệ vẫn tích cực hoạt động từ thiện. Là người con gốc Quảng Bình lớn lên ở Huế, vừa qua nữ ca sĩ dành tặng miền Trung 500 triệu đồng và quyên góp được hơn 600 triệu đồng nữa để mua nhu yếu phẩm gửi người dân miền Trung đang phải oằn mình chống bão lũ.

Dù hết lòng với bà con miền Trung, Mỹ Lệ vẫn gặp phải những đàm tiếu khiến chị tổn thương. Nữ ca sĩ chia sẻ: “Tôi bỏ ra số tiền lớn đi làm từ thiện, hơn ai hết tôi mong số tiền mình bỏ ra cùng với từng đồng của bạn bè góp sức phải đến tận tay người cần được trao. Đồng tiền làm ra không dễ dàng gì sao dám lãng phí?

Các bạn nghi ngờ xúc xiểm tôi bằng những lời bình luận, những tin nhắn inbox..., có bao giờ các bạn bỏ đồng nào cho ai chưa, đã quay quắt đi lùng sục từng cái chăn, mền, áo phao, thuốc men hàng hoá về đóng gói ra hàng ngàn túi rồi chất lên xe tải chở ra tận nơi, trao tận tay từng bà con nghèo chưa? Tôi hàng trăm việc mà vẫn xắn quần chạy đôn chạy đáo mấy hôm nay không nghỉ ngơi, chả ai ép tôi ngoài lương tâm tôi cả”.