Vì sao Mỹ Lệ đổi nghệ danh thành O’Mileh?

Sau nhiều năm rút lui khỏi showbiz, Mỹ Lệ bất ngờ trở lại với rất nhiều hoạt động. Đầu tiên, nữ ca sĩ thành lập kênh Youtube mang tên O’Mileh official channel, trong đó O’Mileh là nghệ danh mới của cô. Tiếp đến, Mỹ Lệ giới thiệu cùng lúc hai MV Never Enough và Dòng sông không trở lại.

Nữ ca sĩ Mỹ Lệ.

Ê-kíp của nữ ca sĩ chia sẻ, Mỹ Lệ muốn nhắm tới cộng đồng khán giả rộng hơn thông qua những MV có chất lượng nghệ thuật cao. Trong thế giới phẳng, khi ca sĩ ở bất kỳ nơi nào trên Trái đất cũng có thể tự tin giới thiệu mình ra thế giới (điều gần như bất khả trước đây), ước muốn lan tỏa của người nghệ sĩ chân chính đã tới lúc phải được cất lên. Những bài hát dù cũ nhưng được làm mới theo cách riêng cần phải đến được với cả khán giả quốc tế. Đó chính là lý do Mỹ Lệ lấy nghệ danh mới O’Mileh và lập kênh Youtube riêng.

"Nghệ danh O’Mileh sẽ đánh dấu dòng nhạc mới mẻ của Mỹ Lệ. Cái tên mang tính quốc tế sẽ giúp những kế hoạch âm nhạc tương lai mang tính toàn cầu của nữ ca sĩ được thuận tiện hơn trong việc tiếp cận khán giả" - đại diện của ca sĩ Mỹ Lệ nói.

Trong 2 MV vừa ra mắt của Mỹ Lệ, Never Enough là nhạc phim The Greatest Showman, được trình bày lại theo cách độc đáo: Xen kẽ phần biểu diễn giọng hát đầy nội lực với tiếng đàn cello da diết. MV được quay tại Đại nội Huế. Nữ ca sĩ hy vọng có thể thông qua đó góp phần quảng bá vẻ đẹp của Huế nói riêng và Việt Nam nói chung tới khán giả quốc tế.

MV Dòng sông không trở lại được thực hiện theo ý tưởng #saveMeKong, điều mà Mỹ Lệ rất tâm huyết và âm thầm thực hiện trong nhiều năm qua nhằm giúp đỡ đồng bào miền Tây vượt qua khó khăn. Nội dung MV được ấy từ cảm xúc của Mỹ Lệ khi chứng kiến sông Mê Kông có nhiều biến đổi, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân và cả hệ sinh thái miền Tây. Những thước phim ấn tượng cùng với sự tuôn trào như thác lũ của dòng chảy âm thanh trong bài hát được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều xúc cảm cho khán giả.

20 năm trước, Mỹ Lệ từng thực hiện MV Dòng sông không trở lại. Trong lần trở lại này, nữ ca sĩ đổi mới bằng cách hát với cây đàn cello nhằm mang lại nhiều cảm xúc mãnh liệt cho người nghe.

Đại diện của Mỹ Lê cho biết, trong thời gian tới, nữ ca sĩ sẽ cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc thuộc dạng kinh điển hoặc những ca khúc mới, được thực hiện với nhiều ngôn ngữ khác nhau.