Mỹ lại lúng túng vì chuyện đeo khẩu trang

(VTC News) -

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ hôm 13/5 chỉnh sửa hướng dẫn đeo khẩu trang cho những người đã được tiêm chủng đầy đủ, qua đó cho phép họ ngừng đeo khẩu trang ở ngoài trời, nơi đông người và ở hầu hết các địa điểm trong nhà. Bên cạnh đó, người dân vẫn cần tuân theo các quy định của chính quyền bang và địa phương.

“Hôm nay là một ngày tuyệt vời đối với nước Mỹ", Tổng thống Mỹ Joe Biden nói tại Nhà Trắng, trong khi không đeo khẩu trang. Vài giờ trước đó tại Phòng Bầu dục, trong cuộc gặp với các nhà lập pháp đảng Cộng hòa đã được tiêm phòng, ông cùng mọi người bỏ khẩu trang khi hướng dẫn mới của CDC được công bố.

“Nếu bạn đã được tiêm phòng đầy đủ, bạn không cần đeo khẩu trang nữa”, ông Biden nói, khuyến khích nhiều người Mỹ đi tiêm hơn. “Tiêm vaccine - hoặc đeo khẩu trang cho đến khi bạn làm điều đó”.

Sinh viên đại học Missouri gọi món trong nhà hàng. (Ảnh: New York Times)

Trước diễn biến mới, các bang trên toàn nước Mỹ có phản ứng khác nhau. Một số bang gỡ bỏ lệnh bắt buộc đeo khẩu trang đối với những người đã tiêm chủng, nhưng những bang khác thì cẩn trọng hơn.

Theo New York Times, một nửa số thống đốc bang đảng Cộng hòa đã gỡ bỏ các lệnh bắt buộc đeo khẩu trang ở các mức độ khác nhau. Trong khi đó, thống đốc các bang đảng Dân chủ như Massachusetts, New York, New Jersey, North Carolina, Virginia, thị trưởng thành phố New York và Washington, D.C. cho biết họ sẽ tham vấn với các quan chức và chuyên gia y tế về hướng dẫn của CDC trước khi thực hiện.

Thị trưởng Bill de Blasio của thành phố New York gọi sự thay đổi hướng dẫn là "ngày đáng nhớ trong cuộc chiến chống lại COVID”, nhưng cho biết thành phố sẽ xem xét lại các quy định mới “vì khẩu trang vẫn sẽ quan trọng đối với trường học, phương tiện giao thông công cộng, văn phòng của các bác sĩ và hơn thế nữa".

“Thông điệp ở đây rất rõ ràng”, ông nói thêm. "Tiêm phòng là cách để đưa thành phố, cuộc sống của chúng ta trở lại".

Tuy nhiên, cũng có ít nhất 7 bang do đảng Dân chủ lãnh đạo bắt đầu bỏ các quy định bắt buộc đeo khẩu trang như Connecticut, Illinois, Kentucky.

Trong khi đó, hướng dẫn mới khiến nhiều nhà bán lẻ Mỹ và nhân viên bất ngờ. Liên minh Công nhân thương mại và thực phẩm, đại diện cho hàng nghìn nhân viên các cửa hàng tạp hóa, đã chỉ trích CDC vì không xem xét chính sách mới sẽ ảnh hưởng như thế nào đến những người lao động phải giao dịch với những khách hàng không tiêm chủng. Chủ tịch công đoàn, Marc Perrone tuyên bố: “Hàng triệu người Mỹ đang làm điều đúng đắn và tiêm phòng, nhưng những người làm công việc thiết yếu đã phải đóng vai cảnh sát khẩu trang cho những người từ chối tuân theo các biện pháp an toàn chống dịch của địa phương rồi. Giờ họ còn phải trở thành cảnh sát tiêm chủng nữa sao?”

Hiệp hội các nhà lãnh đạo bán lẻ, nói rằng chính sách mới phức tạp hóa vấn đề ở các bang vẫn có các quy định về khẩu trang mà họ phải tuân theo. "Những xung đột này đặt các nhà bán lẻ và nhân viên của họ vào những tình huống vô cùng khó khăn", nhóm tuyên bố.

Tại cuộc họp báo của Nhà Trắng hôm 14/5, Tiến sĩ Rochelle P. Walensky, giám đốc CDC, cảnh báo rằng những biến động bất ngờ trong đại dịch có thể yêu cầu cơ quan này phải sửa đổi hướng dẫn một lần nữa.

Tuy nhiên bà bảo vệ việc chỉnh sửa hướng dẫn mới, chỉ ra rằng số ca COVID-19 đã giảm mạnh, khoảng một phần ba trong hai tuần qua, và nguồn cung vaccine tăng liên tục.

Một số người được tiêm chủng đầy đủ vẫn nhiễm virus SARS-CoV-2. Tiến sĩ Walensky nói rằng bất kỳ ai xuất hiện các triệu chứng vẫn nên sử dụng khẩu trang và đi kiểm tra. Khi được hỏi về cách thức áp dụng hướng dẫn mới cho các doanh nghiệp và trường học, bà nói rằng CDC đang nỗ lực để sớm đưa ra đề xuất với trường hợp cụ thể, như trại hè và du lịch.

Tiến sĩ Walensky nói thêm rằng những người bị suy giảm miễn dịch, dù đã được tiêm phòng đầy đủ vẫn nên hỏi ý kiến ​​bác sĩ trước khi bỏ khẩu trang.

Nhưng những người Mỹ cẩn trọng cũng có thể cảm thấy miễn cưỡng tham gia các hoạt động công cộng khi có nhiều người không dùng khẩu trang. Không có cách nào để biết ai đã được tiêm chủng và ai chưa được tiêm chủng, trong khi phần lớn dân Mỹ chưa tiêm chủng đầy đủ.

Tổng thống Biden cũng cảnh báo rằng nhiều người trưởng thành vẫn chưa được tiêm phòng, và kêu gọi người Mỹ hãy kiên nhẫn với những người vẫn muốn đeo khẩu trang khi họ dần dần thích nghi với trạng thái bình thường mới sau hơn một năm sống qua đại dịch.

“Hãy đối xử tử tế và tôn trọng với họ. Chúng ta đã có quá nhiều xung đột, quá nhiều cay đắng, quá nhiều tức giận, quá nhiều chính trị hóa về việc đeo khẩu trang. Hãy để nó lại phía sau".