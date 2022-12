Mỹ bắt giữ nghi phạm đánh bom máy bay sau 34 năm

(VTC News) -

RT dẫn lời người phát ngôn Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, nghi phạm người Libya - Abu Agila Mohammad Masud sẽ bị xét xử tại tòa án quận Columbia vì tham gia vụ đánh bom máy bay Pan Am 103.

Quả bom được cho là do Masud chế tạo đã giết chết 259 hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay Pan Am 103 và 11 người khác dưới mặt đất khi chiếc máy bay Boeing 747 nổ tung khi đang thực hiện hành trình bay từ hành trình bay từ London (Anh) đến thành phố New York (Mỹ)

Tuy nhiên các quan chức Mỹ từ chối tiết lộ quá trình bắt giữ Masud.

Tổng cộng 270 người tử vong trong vụ đánh bom máy bay Pan Am 103 ở Lockerbie, Scotland vào năm 1988. (Ảnh: AP)

Trước đó, có thông tin Masud bị bắt giữ trong một vụ đột kích vào nơi ở của nghi phạm này tại Tripoli.

Năm 2020, Mỹ bắt đầu tìm cách dẫn độ Masud dựa trên những lời khai của nghi phạm này sau khi nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi bị lật đổ. Theo với các quan chức Mỹ, Masud thú nhận đã chế tạo quả bom và hợp tác với hai nghi phạm để thực hiện vụ tấn công, nhóm này hoạt động dưới sự chỉ đạo của tình báo Libya.

Các tài liệu của tòa án mô tả Mas'ud là một chuyên gia chế tạo bom, đã gia nhập cơ quan tình báo External Security Organization của Libya vào những năm 1970 và tham gia một số hoạt động ngoài Libya, với cấp bậc đại tá.

Năm 1991, hai đặc vụ tình báo Libya khác bị buộc tội trong vụ đánh bom gồm Abdel Baset Ali al-Megrahi và Lamen Khalifa Fhimah.

Tại một phiên tòa ở Scotland, Megrahi bị kết tội đánh bom và nhận án tù chung thân vào năm 2001. Sau đó, anh ta được trả tự do vì mắc bệnh ung thư và qua đời tại nhà riêng ở Tripoli vào năm 2012.

Fhimah được tha bổng trước mọi cáo buộc, nhưng các công tố viên Scotland vẫn khẳng định rằng Megrahi không hành động một mình.