Mỹ: Bang New York công nhận Tết Âm lịch là ngày nghỉ lễ chính thức

(VTC News) -

Ngày 9/9 (giờ địa phương), Thống đốc bang New York Kathy Hochul cho biết bà đã ký luật công nhận Tết Âm lịch (hay Tết Nguyên đán) là ngày nghỉ chính thức cho tất cả các trường công lập ở bang New York (Mỹ).

Theo bà Hochul, việc cho phép các trường công lập được nghỉ một ngày trong dịp Tết Âm lịch là “bước quan trọng" để công nhận cộng đồng người Mỹ gốc Á và sự đa dạng sắc tộc phong phú của bang New York.

Thống đốc bang New York tin rằng Tết Âm lịch không chỉ là một ngày nghỉ mà còn tạo cơ hội cho những người trẻ tuổi tìm hiểu và tôn vinh truyền thống văn hóa của dân tộc mình hoặc các dân tộc khác.

Hoạt động mừng Tết Âm lịch ở New York. (Ảnh: Rove)

Tháng 12/2014, Thống đốc bang New York khi đó là Andrew Cuomo đã ký một dự luật đồng ý Tết Âm lịch là một kỳ nghỉ lễ hợp pháp tại các trường học có mật độ người gốc Á đông đúc ở bang New York.

Tháng 6/2015, Thị trưởng thành phố New York lúc đó là Bill de Blasio tuyên bố rằng các trường công lập ở thành phố New York (bang New YorK) sẽ được nghỉ học một ngày vào dịp Tết Âm lịch.

Tết Âm lịch 2023, bang California cũng lần đầu cho phép các nhân viên của bang nghỉ lễ 8 giờ. Thống đốc bang California Gavin Newsom cho biết việc ký luật công nhận Tết Âm lịch nhằm "thừa nhận sự đa dạng và ý nghĩa về văn hóa mà người Mỹ gốc Á mang đến California.

Cũng vào đầu năm nay, hạ nghị sĩ Grace Meng đã giới thiệu một dự luật mới công nhận Tết Âm lịch là một ngày lễ liên bang ở Mỹ.