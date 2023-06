Khói bụi mịt mù bao phủ New York

(VTC News) -

Theo New York Times, ngày 7/6 (theo giờ địa phương), khói từ 250 đám cháy rừng diện rộng ở Canada buộc chính quyền New York phải hoãn nhiều chuyến bay và các sự tập trung đông người do lo ngại chất lượng không khí trong thành phố ngày càng xuống thấp.

Cũng theo New York Times, khói từ các đám cháy bao trùm thành phố New York và vùng đông bắc nước Mỹ từ ngày 7/6, dẫn tới chất lượng không khí trong khu vực xuống mức nguy hiểm.

Đến chiều 7/6, một phần bán đảo Manhattan chìm trong màu cam mờ ảo khi khói che một phần ánh sáng mặt trời, ngoài ra chúng cũng khiến tầm nhìn xa bị hạn chế trong cả năm quận của thành phố và khi vực lân cận.

Cả New York chìm trong màu cam mờ ảo khi khói che ánh Mặt Trời trong ngày 7/6. (Ảnh: New York Times)

Trước tình hình trên, chính quyền New York kêu gọi người dân nên mang khẩu trang khi phải ra khỏi nhà và hạn chế ra ngoài. Nhiều trường học của thành phố cũng phải đóng cửa.

Khói cũng buộc chính quyền New York phải đóng cửa các khu vực công cộng và tạm hoãn một số sự kiện tập trung đông người gồm ba buổi biểu diễn nhạc kịch, hai trận đấu bóng chày trong ngày 7/6. Một số chuyến bay đến New York cũng bị tạm hoãn đến tận cuối ngày.

Hệ thống bệnh viện công của New York đang báo cáo sự gia tăng nhẹ về bệnh nhân mắc các bệnh về đường hô hấp do không khí bị ô nhiễm.

New York Times cho biết, New York không phải là thành phố duy nhất trong tiểu bang New York đối mặt vấn đề chất lượng không khí xuống thấp do khói từ các đám cháy rừng. Nguy cơ người dân mắc các bệnh về hô hấp có thể xảy ra trên diện rộng khi chỉ số chất lượng không khí (AQI) của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) ghi nhận lên đã vượt qua mức 400 – thông thường chỉ số trên 300 cho thấy không khí ở mức nguy hiểm.

Anh vệ tinh khói từ các đám cháy rừng ở Canada bao phủ bang New York và nhiều bang khác ở Đông Bắc Mỹ. (Ảnh: BBC)

Thống đốc bang New York Kathy Hochul cho biết, chất lượng không khí ở tiểu bang này hiện tại đang ở mức nguy hiểm và gọi đây là một cuộc khủng hoảng. Ông cũng cảnh báo chất lượng không khí khó có thể cải thiện trong vài ngày tới, đồng thời kêu gọi người dân nên có sự chuẩn bị.

Còn theo hình ảnh vệ tinh của NASA, khói từ các đám cháy rừng ở Canada đang bao chùm một phần Đông Bắc và Trung Tây nước Mỹ. Ngoài New York, thành phố Philadelphia cũng nằm trong mức cảnh báo nguy hiểm về chất lượng không khí, khói thậm chí còn lan rộng đến cả phía Nam Alabama.

Trong một tuyên bố ngày 7/6, Nhà Trắng cho biết Mỹ đã gửi hơn 600 lính cứu hỏa và nhân viên hỗ trợ để hỗ trợ Canada dập tắt các đám cháy rừng dọc theo biên giới hai nước.

Trà Khánh (Nguồn: The New York Times)