MV quay cảnh tự tử của Sơn Tùng M-TP là vô đạo đức, phải tự gỡ bỏ ngay

(VTC News) -

Tối 28/4, ca khúc tiếng Anh "There's No One At All" của Sơn Tùng M-TP được cộng đồng mạng bàn tán xôn xao trên mạng xã hội. Nhiều người vì tò mò đã dành thời gian xem và đều nhận cảm giác ớn lạnh đến rùng mình, rồi phải thốt lên đó là một MV “vô đạo đức”.

Cảnh trong MV mới của Sơn Tùng.

Sau 21 giờ khởi chạy, chỉ tính riêng trên nền tảng Youtube, MV của ca sĩ này thu hút gần 7 triệu lượt xem và vấp phải sự phản ứng quyết liệt của khán giả.

Chia sẻ quan điểm trên mạng xã hội, BTV Hoài Anh (Đài Truyền hình Việt Nam), gay gắt: "MV nhiều những thông điệp tiêu cực, và những gợi ý cho những hành động ngông cuồng, bất mãn và gây rối xã hội. Chả lẽ giờ đây ý tưởng đã cạn kiệt đến thế, đến nỗi để muốn có cái mới, người ta phải đem vào nghệ thuật cả những thứ như thế này? Trong khi tất cả chúng ta từng ngày từng giờ còn đang cố gắng ngăn chặn những suy nghĩ tiêu cực, mất phương hướng nơi các bạn trẻ… Cả MV có thể là những cô đơn tuyệt vọng, nhưng hãy nên là ánh sáng loé lên ở những giây cuối cùng. Cuộc sống này đâu bao giờ hết những thứ để yêu thương”.

Ca sĩ Thái Thuỳ Linh cũng lên tiếng cho rằng, Sơn Tùng M-TP thay vì chờ cơ quan chức năng xử lý sẽ tự gỡ MV mới của mình trước khi có những hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Trong khi đó, nhà báo Hoàng Anh Tú chia sẻ trên trang cá nhân: "Tất cả đều hoàn hảo với Tùng, MV ngay lập tức lên top 1, hàng trăm lời tung hô, chúc mừng. Nhưng có lẽ Tùng chưa làm cha mẹ, Tùng không biết nhiều cha mẹ sẽ giật mình sợ hãi khi con họ xem MV này. Nhất là khi liên tục những vụ nhảy lầu tự tử đã diễn ra khiến các bậc làm cha, làm mẹ chưa hết bàng hoàng.

Thêm một “thôi thúc” nữa từ thần tượng “Mỗi chúng ta chỉ được sống một lần, thay vì do dự, hãy quyết đoán”. Nên sáng nay, trên khắp các mặt báo, nhiều cha mẹ đã thót tim sợ hãi.

Nếu Tùng biết, việc phân biệt giữa phim ảnh với ngoài đời thực là khó khăn với lũ trẻ. Nếu Tùng biết, tự tử có tính lây lan rất mạnh. Nếu Tùng biết lũ trẻ chưa đầy đủ nhận thức, thậm chí hầu hết phim Hàn đều có câu quen thuộc khi mở đầu phim: Câu chuyện trong phim chỉ là hư cấu. Mỗi sản phẩm khi đưa ra đại chúng, người ta luôn phải gắn nhãn giới hạn độ tuổi.

Tôi nghĩ là do Tùng quên hoặc Tùng chưa biết. Và tôi cũng không mong sau MV này có bất cứ một hành động tiêu cực nào bắt chước Boss của các Sky.

Bởi ngoài việc Tùng muốn đổi mới bản thân, muốn tạo ra một thứ tuyệt phẩm hay một cú nhảy vọt của mình, làm ơn, hãy trách nhiệm với các fan của mình, những đứa trẻ có khi mới 6-16 tuổi. Chết thật dễ nhưng sống mới khó, hãy nói điều đó với fan của mình. Làm ơn! Các cha mẹ sẽ thật biết ơn Tùng!”.

Trước làn sóng phản ứng kịch liệt, việc gỡ MV là điều tất yếu. Thế nhưng, thay vì gửi yêu cầu cho Google gỡ trên Youtube, thiết nghĩ cơ quan chức năng cần yêu cầu Sơn Tùng phải nhận thức được sự việc và tự gỡ MV này.

Mỗi ngày trôi qua, MV xấu độc sẽ có thêm hàng triệu lượt xem, ca sĩ có thể thu được rất nhiều tiền nhưng còn tác động của nó tới con trẻ thì không thể nào đong đếm nổi.

Nếu là một nghệ sĩ có trách nhiệm, không cố tình cổ xuý tự tử, chỉ là vì sự kém cỏi trong tư duy nội dung, thì Sơn Tùng cần phải tự gỡ MV, nhất là sau khi cơ quan chức năng đã có quyết định dừng lưu hành. Nhưng sau gần 1 ngày đăng tải, kênh Youtube của chàng ca sĩ này vẫn không có động thái nào với MV độc hại này. Lượt xem vẫn cứ tăng chóng mặt.

Với những nghệ sĩ coi view, coi tiền hơn cả những hậu quả nghiêm trọng do sản phẩm của mình có thể tạo ra cho xã hội, thì khán giả cần tỏ thái độ quyết liệt: “Tẩy chay!”.