MV There's no one at all (tạm dịch: Không có ai cả) được Sơn Tùng M-TP cho ra mắt tối 28/4 gây náo động không phải vì chất lượng nghệ thuật mà vì thông điệp tiêu cực và nguy cơ ảnh hưởng xấu đến giới trẻ. Nhiều người nổi tiếng cũng bức xúc, lên tiếng về sản phẩm âm nhạc có cảnh nhảy lầu tự tử này.

Sơn Tùng phát hành ca khúc hoàn toàn bằng tiếng Anh đầu tiên trong sự nghiệp.

Một phân cảnh trong MV mới của Sơn Tùng

Chia sẻ quan điểm trên mạng xã hội, BTV Hoài Anh (Đài Truyền hình Việt Nam), gay gắt: "MV nhiều những thông điệp tiêu cực, và những gợi ý cho những hành động ngông cuồng, bất mãn và gây rối xã hội. Chả lẽ giờ đây ý tưởng đã cạn kiệt đến thế, đến nỗi để muốn có cái mới, người ta phải đem vào nghệ thuật cả những thứ như thế này?

Trong khi tất cả chúng ta từng ngày từng giờ còn đang cố gắng ngăn chặn những suy nghĩ tiêu cực, mất phương hướng nơi các bạn trẻ… Cả MV có thể là những cô đơn tuyệt vọng, nhưng hãy nên là ánh sáng loé lên ở những giây cuối cùng. Cuộc sống này đâu bao giờ hết những thứ để yêu thương. Thật tiếc, vì mình vốn rất yêu thích tính cách và sự thông minh lém lỉnh của Sơn Tùng".

BTV Trang Hoàng của VTV

Chia sẻ với VTC News, MC Trang Hoàng của VTV nói cô thấy tiếc và buồn bởi từng có ấn tượng rất tốt với cá tính của Sơn Tùng M-TP. Tuy nhiên với MV này, cô thấy nội dung hoàn toàn có vấn đề: "Bất kể lý do là gì thì khi truyền đi một thông điệp mà theo như Tùng nói, là tích cực nhưng hình ảnh và cách thức xây dựng nhân vật, cách biểu đạt không làm cho khán giả hiểu đúng thông điệp ấy, thì sản phẩm đó đã thất bại".

MC Trang Hoàng cũng có con đang trong độ tuổi phát triển, tuy nhiên dù MV tiêu cực thế nào thì cô vẫn không thể cấm các con xem những thứ mình muốn. "Thật ra quan điểm của tôi là mình càng cố cấm thì lũ trẻ chỉ càng tìm hiểu. Vấn đề là mình hãy thông qua chính cách mình sống và đối diện với các vấn đề, để con nhìn vào rồi tự phân tích và chọn nhãn quan nhìn cuộc sống. Thời buổi này đừng nói đến từ 'cấm' vì không phù hợp với trình độ công nghệ của bọn trẻ đâu.

Tôi vẫn nghĩ, cách tốt nhất là trang bị cho con bộ lọc tốt, để các con có xem cái gì đi nữa cũng vẫn phân tích được theo hướng tích cực chứ đừng nhìn cuộc sống u ám thế", cô nói.

Ca sĩ Thái Thuỳ Linh cũng lên tiếng về MV mới này của Sơn Tùng, rằng cô tin Sơn Tùng M-TP thay vì chờ cơ quan chức năng ra tay sẽ tự xử lý MV mới ra của mình trước khi có một người trẻ nào đó có thể vì “lạc trôi” theo âm nhạc và thần tượng mà dại dột lao xuống.

Ca sĩ Thái Thuỳ Linh

Tuy nhiên trên thực tế, trong khi Sơn Tùng M-TP chưa có động thái mới thì trưa 29/4, Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã có văn bản đề nghị Thanh tra Bộ xử lý các cá nhân, tổ chức có hành vi lưu hành bản ghi âm, ghi hình There is no one at all, đồng thời đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông có biện pháp xử lý, ngăn chặn đối với các tổ chức, cá nhân đăng phát, lưu hành, phổ biến bản ghi âm, ghi hình này trên môi trường mạng.

Theo nhận định của Cục Nghệ thuật biểu diễn, nội dung MV trên mang thông điệp tiêu cực, không có tính giáo dục với nhiều cảnh đuổi bắt, đập phá, bạo lực và kết thúc là hình ảnh nhân vật tự tử đã tác động mạnh đến tâm lý người xem, dễ gây ảnh hưởng, định hướng hành vi tiêu cực của xã hội, nhất là trẻ em. Sản phẩm này có dấu hiệu vi phạm Nghị định 144/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Cấm sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội. Do đó, phải ngay lập tức dừng lưu hành MV này.

Về phía Bộ Thông tin Truyền thông, trả lời báo chí, ông Lê Quang Tự Do, Phó cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử cho biết, Cục đã trao đổi và đi đến thống nhất với Cục Nghệ thuật Biểu diễn là sẽ dừng phổ biến MV này trên mạng và có hướng xử lý các nghệ sĩ vi phạm. Theo ông, ngoài việc vi phạm khoản 4, Điều 3, Nghị định 144/2020/NĐ-CP, MV này cũng vi phạm cả quy tắc ứng xử của nghệ sĩ mà Bộ VHTT&DL mới ban hành.

There is no one at all - ca khúc tiếng Anh đầu tiên trong sự nghiệp của Sơn Tùng M-TP được phát hành trên Youtube tối 28/4, thu hút 378.000 lượt xem công chiếu, 1 triệu lượt xem sau 22 phút phát hành. Ở thời điểm hiện tại, MV đang giữ vị trí số 1 top thịnh hành, top 1 xu hướng âm nhạc trên Youtube.

Trong MV, Sơn Tùng hóa thân thành một cậu bé không gia đình luôn hy vọng một ngày nào đó mẹ sẽ trở lại đón mình, dành tình yêu thương. Cậu cố gắng để được sống như người bình thường nhưng lại lớn lên trong sự cô đơn, thường bị bạn bè buông lời ác ý, đánh đập, dần dần biến thành một kẻ nổi loạn, hay gây rối. Cuối cùng, nhân vật chính của MV tìm cách kết thúc chuỗi ngày ấy bằng cách nhảy lầu tự tử. Cách Sơn Tùng M-TP chọn cái kết tiêu cực cho nhân vật của mình khiến dư luận "dậy sóng".