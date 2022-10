Mưa lũ ở miền Trung khiến 7 người chết, hơn 14.000 nhà bị ngập

(VTC News) -

Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh (tính đến 17h ngày 1/10), mưa lũ đã khiến 7 người chết (tại Nghệ An), 14.033 nhà bị ngập (Nghệ An: 11.969 nhà; Hà Tĩnh: 1.991 nhà, Thanh Hóa: 73 nhà); 26 nhà bị thiệt hại hoàn toàn (tại Nghệ An).

Người dân ở Nghệ An lội nước ra nhận hàng cứu trợ.

Về nông nghiệp khiến 2.407 ha lúa, 9.028 ha hoa màu, 3.803 ha cây công nghiệp và lâu năm bị ngập, 9.053 ha thủy sản bị ảnh hưởng.

Về giao thông: Có 29 vị trí ngập và 68 điểm sạt lở trên các tuyến Quốc lộ và tỉnh lộ; Về chăn nuôi khiến 1.102 con gia súc, 154.338 con gia cầm bị chết, cuốn trôi; Về giáo dục: 44 điểm trường bị ảnh hưởng.

Cũng trong ngày 1/10, đoàn công tác của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai (PCTT) do ông Trần Công Tuyên - Vụ trưởng Vụ Quản lý đê điều làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra tình hình ngập lụt và công tác ứng phó tại tỉnh Nghệ An. Tham gia đoàn công tác còn có đại diện Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Nghệ An và chính quyền địa phương.

Ông Trần Công Tuyên (thứ 2 từ bìa phải sang) - Vụ trưởng Vụ Quản lý đê điều làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra tình hình ngập lụt và công tác ứng phó tại tỉnh Nghệ An.

Qua kiểm tra, cho thấy chính quyền địa phương và người dân vùng ngập lụt chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, nhất là triển khai lực lượng xung kích PCTT cơ sở phối hợp với các tổ, hội để hỗ trợ nhân dân. Hiện nay, cơ bản mưa giảm nhưng tốc độ nước rút còn chậm nên tình hình lũ, ngập lụt còn kéo dài trong những ngày tới.

Vì vậy ông Trần Công Tuyên đề nghị Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Nghệ An và chính quyền địa phương cần thực hiện nghiêm các Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Công điện của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai trong đó tập trung thực hiện ngay một số nội dung như: Cần hướng dẫn người dân các biện pháp ứng phó với lũ lụt, trong đó lưu ý các biện pháp đảm bảo an toàn về người và tài sản, tránh chủ quan đi qua các ngầm tràn ngập sâu, nước chảy xiết, đánh bắt cá, vớt củi trên sông, đảm bảo an toàn khi cấp điện trở lại, tránh các tai nạn đáng tiếc về người như một số trường hợp xảy ra trong thời gian vừa qua.

Nhiều ngôi nhà ở Nghệ an bị ngập sâu.

Tiếp tục cung cấp, hỗ trợ về nhu yếu phẩm, lương thực, nước uống cho người dân khu vực bị ngập sâu, cô lập. Sẵn sàng triển khai ngay công tác khắc phục hậu quả sau khi nước rút; dọn dẹp nhà cửa, công trình trường học, trạm y tế, vệ sinh môi trường, khử trùng, diệt khuẩn tránh phát sinh dịch bệnh.

Tổ chức thống kê, đánh giá thiệt hại và nhu cầu hỗ trợ, gửi về BCĐ QG PCTT để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ theo quy định. Về lâu dài, cần rà soát hệ thống tiêu và đề xuất giải pháp để hạn chế, giảm thiểu tình trạng ngập lụt khi xảy ra mưa lớn.

Mưa lớn kéo dài khiến hơn 11.000 nhà dân ở Nghệ An bị ngập.

Bên cạnh đó, Đoàn công tác đã đến thăm hỏi, chia sẻ, động viên với thân nhân anh Nguyễn Văn Ái và chị Nguyễn Thị Lan tại xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đã thiệt mạng khi đi qua ngầm tràn bị lũ cuốn trôi.