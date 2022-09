Hà Tĩnh xả tràn 3 hồ chứa nước trước nguy cơ mưa lũ

Ngày 8/9, thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Hà Tĩnh cho biết, do ảnh hưởng của rìa Bắc rãnh áp thấp có trục qua Trung Trung Bộ hoạt động mạnh kết hợp rìa Nam lưỡi áp cao lục địa tăng cường yếu và nhiễu động gió Đông trên cao nên từ ngày 7 – 10/9, khu vực Hà Tĩnh nguy cơ xảy ra mưa lớn.

Lượng mưa đo được trong 1 ngày (từ 7h ngày 7/9 đến 7h ngày 8/9) tại các trạm thủy văn dao động từ 35 - 80 mm. Do ảnh hưởng của mưa lớn, mực nước một số hồ chứa phổ biến đạt từ 40 - 95% dung tích thiết kế.

Một số trạm thủy văn đo được lượng mưa lớn hơn như hồ Kẻ Gỗ 95 mm và hồ Sông Rác (huyện Cẩm Xuyên) 120 mm.

Trước nguy cơ mưa lớn kéo dài, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh chủ động cho xả tràn các hồ Kim Sơn và Tàu Voi (huyện Kỳ Anh), Thượng Sông Trí (thị xã Kỳ Anh) từ 3 - 10 m3/giây để đón lũ.

Hiện nay, ở Hà Tĩnh đã có 2.807 tàu cá công suất nhỏ hoạt động tại vùng ven bờ và khoảng 600 tàu hoạt động ở vùng lộng đã hoặc đang trên đường vào bờ neo đậu, tránh mưa lớn để đảm bảo an toàn.

Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các địa phương, đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, nhất là những khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, đá, khu vực có nguy cơ cao về lũ quét để thông tin kịp thời cho người dân chủ động ứng phó.

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 6h qua (từ 7h ngày 8/9 - 13h ngày 8/9), ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to như: Cao Răm 198,2mm (Hòa Bình), Hua Păng 55,4mm (Sơn La), Yên Lương 88,6mm (Phú Thọ), Nậm Có 54,8mm (Yên Bái), Lương Mông 78,8mm (Quảng Ninh), Như Xuân 119,8mm (Thanh Hóa), Hợp Châu 108,8mm (Nghệ An)…

Dự báo trong 6 giờ tới, một số tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 30-70mm, có nơi trên 100mm.