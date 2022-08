Tổng thống Hàn Quốc họp khẩn vì mưa lũ thế kỷ

(VTC News) -

Trong cuộc họp báo chính phủ thường kỳ diễn ra vào chiều nay (10/8), Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã lên tiếng xin lỗi người dân và chỉ đạo các biện pháp ứng phó với nguy cơ mưa lũ tương tự.

Phát biểu trong cuộc họp của chính phủ về ứng phó với tình trạng ngập lụt tại thủ đô Seoul và các vùng lân cận, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã xin lỗi vì để xảy ra tình trạng ngập lụt ở thủ đô Seoul khiến chính quyền thành phố bị chỉ trích thiếu các biện pháp kiểm soát.

Mưa lũ ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Reuters)

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cần phải thiết lập một hệ thống dự báo và cảnh báo mưa lũ ở tất cả các đường thủy, bao gồm sông, sông nhánh, suối; tận dụng mọi nguồn lực để giảm thiểu thiệt hại về tính mạng và tài sản, tránh lặp lại tình trạng tương tự trong tương lai.

"Chúng tôi đang nỗ lực để tối thiểu hóa thiệt hại. Mưa lớn vẫn có thể tiếp tục trong những ngày tới. Chúng ta đã chứng kiến những trận mưa kỷ lục kéo dài hàng giờ liền trong lịch sử khí tượng Hàn Quốc. Đây được cho là do điều kiện thời tiết bất thường do biến đổi khí hậu gây ra. Chính phủ cần xem xét lại hệ thống quản lý thiên tai hiện tại từ đầu, có tính đến những điều kiện thời tiết bất thường do biến đổi khí hậu gây ra", Tổng thống Yoon Suk-yeol nói.

Những trận mưa lớn kỷ lục xối xả đã trút xuống nhiều khu vực của Seoul và tỉnh Gyeonggi hôm 8/8 vừa qua. Khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là quận Gangnam, khu dân cư giàu có của thủ đô Hàn Quốc.

"Chúng tôi sống gần đây. Đây là lần đầu tiên chúng tôi nhìn thấy nhiều ô tô bị ngập trong nước lũ đến vậy. Nói thật là tôi bị sốc và hy vọng thiệt hại sẽ sớm được khắc phục. Mấy năm trước không có mưa lớn đến vậy, vì vậy không có tình trạng ngập lũ. Nhưng nếu lượng mưa quá lớn như hôm 8/8 phố xá sẽ ngập nặng. Khi còn bé tôi cũng đã chứng kiến nhiều trận lũ song tôi chưa bao giờ nhìn thấy trận lũ nào lớn đến vậy", Tổng thống Hàn Quốc cho biết.

Mưa lớn gây ngập lụt đã khiến 16 người thiệt mạng hoặc mất tích và hơn 2.500 nhà cửa, ô tô ngập chìm trong nước lũ. Hàng trăm người phải chuyển đến tạm trú ở các trường học và phòng tập thể dục.

Mưa lớn kéo dài 3 ngày cũng khiến nhiều dịch vụ công cộng bị gián đoạn. Nhiều tuyến đường ở vùng đô thị Seoul bị ngập nước khiến một số dịch vụ tàu hỏa và tàu điện phải tạm ngừng hoạt động. Phải đến sáng nay (10/8), hầu hết các dịch vụ giao thông, trong đó có dịch vụ tàu điện ngầm mới được khôi phục lại.

Đây không phải là lần đầu tiên các khu dân cư ở phía nam Seoul bị mưa lũ. Khoảng 10 năm về trước, vào tháng 9/2010 và tháng 7/2011, khu vực này cũng đã hứng đợt lũ lụt tương tự sau những trận mưa như trút nước. Tuy nhiên theo đánh giá của giới phân tích, trận mưa tối 8/8 vừa qua là trận mưa lớn nhất được ghi nhận trong 115 năm qua ở xứ sở Kim Chi.