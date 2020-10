Mưa lớn khiến công tác tìm kiếm người mất tích ở Rào Trăng 3 gặp khó khăn

Ghi nhận của PV VTC News, ngày 16/10 tại Thừa Thiên - Huế có mưa to đến rất to. Dự báo từ chiều ngày 16 đến 19/10, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh, hoàn lưu ATNĐ (khả năng mạnh lên thành bão) gây mưa to đến rất to trên diện rộng.

Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 300- 500mm, có nơi trên 600mm; nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất vùng núi, ven sông, ven biển. Tình hình mưa lũ dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp cho đến 21-24/10.

Mặc dù thời tiết diễn biến phức tạp nhưng lực lượng công an, quân đội và tỉnh Thừa Thiên - Huế đang triển khai nhiều phương án để tiếp cận thuỷ điện Rào Trăng 3 và tìm kiếm 16 công nhân còn mất tích.

Nhiều xe cẩu được điều động đến hiện trường để thông tuyến từ tiểu khu 67 đến khu vực thuỷ điện Rào Trăng 3 với chiều dài hơn 10km để lực lượng chức năng có thể tiếp cận hiện trường vụ sạt lở bằng đường bộ, triển khai các biện pháp tìm kiếm, cứu nạn.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, lực lượng chức năng đang dốc toàn lực tập trung cứu hộ 16 công nhân gặp nạn. Hiện tại, có 2 mũi triển khai tiếp cận và thực hiện việc cứu hộ, tìm kiếm những người mất tích ở thuỷ điện Rào Trăng 3 bằng cả đường thuỷ và đường bộ.

Sau khi hoàn tất công tác tìm kiếm 13 cán bộ, chiến sĩ mất tích tại tiểu khu 67, các lực lượng sẽ tiếp tục điều động thêm nhiều phương tiện cơ giới vào để thông đường 71 dẫn lên thủy điện Rào Trăng 3.

Đại tá Thái Văn Linh - Chính ủy Lữ đoàn 384 (Binh Đoàn 12 - Bộ Quốc phòng) thông tin, Lữ đoàn 384 nhận được quyết định điều động, tăng cường máy móc cơ giới vào hiện trường thực hiện nhiệm vụ thông tuyến đường 71.

Ngay từ thời điểm xảy ra vụ việc, Lữ đoàn 384 phối hợp với các đơn vị khác huy động hàng chục máy móc, thiết bị, phối hợp với nhiều lực lượng khơi thông tuyến đường 71 dẫn đến hiện trường vụ sạt lở.

Từ điểm đầu đường 71 lên đến thủy điện Rào Trăng 3 dài 30km nhưng bị sạt lở nghiêm trọng do mưa lũ. Hiện, lực lượng cứu hộ khơi thông được 20km, còn cách hiện trường thủy điện Rào Trăng 3, nơi 16 công nhân gặp nạn khoảng 10km. Đoạn đường 10km này có nhiều đập tràn, ngàm sâu với khối lượng đất đá vùi lấp lớn. Do trời mưa lớn, lực lượng cứu hộ đang phải tạm dừng di chuyển máy móc để chờ phương án của cấp trên.

Việc cứu hộ các nạn nhân mất tích ở thuỷ điện Rào Trăng 3 bằng đường thuỷ hiện cũng gặp không ít khó khăn do mưa lũ.

Trước đó, trong 2 ngày 14 và 15/10, đoàn cứu hộ của tỉnh Thừa Thiên - Huế với lực lượng chủ đạo là Công an tỉnh đã di chuyển bằng đường thủy lên thủy điện Rào Trăng 4, Rào Trăng 3 để thực hiện công tác tìm kiếm, cứu hộ.

Từ đường thủy, lực lượng chức năng đã cứu hộ, đưa 24 công nhân đang làm việc tại 2 nhà máy thủy điện trên ra ngoài an toàn. Quá trình tiếp cận, thực hiện công tác tìm kiếm nhóm 17 công nhân vị vùi lấp, mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3, lực lượng Công an tỉnh phát hiện, đưa ra ngoài thi thể 1 công nhân trong nhóm người gặp nạn.

Ngày 16/10 lực lượng chức năng tiếp tục triển khai các phương án tiếp cận khu vực Rào Trăng 3 bằng đường thuỷ nhưng do mưa lớn, nước chảy xiết khiến việc tiếp cận và cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn.

Video: Tìm thấy thi thể 13 cán bộ, chiến sỹ mất tích khi đi cứu nạn ở Rào Trăng 3