Thứ trưởng Công an: 16 công nhân mất tích có thể ở dưới lòng hồ Rào Trăng 3

Trưa 15/10, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an có mặt tại Sở Chỉ huy tiền phương (đóng tại xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) để trực tiếp chỉ đạo, triển khai các phương án cứu hộ, cứu nạn 16 công nhân đang mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo các phương án cứu hộ, cứu nạn 16 công nhân còn mất tích trong vụ sạt lở ở thuỷ điện Rào Trăng 3.

Tại buổi làm việc, Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, hiện hồ thủy điện Rào Trăng 3 mới hoàn thành 70%, chưa tích nước, chưa được đưa vào hoạt động.

Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế được giao trách nhiệm tìm kiếm 17 công nhân thủy điện bị mất tích, hiện tìm thấy 1 thi thể được đưa ra hôm 14/10.

Tuy nhiên, mưa lớn nhiều ngày khiến đường lên thủy điện có rất nhiều điểm sạt lở, công tác cứu hộ gặp khó khăn. Lực lượng chức năng phải đưa máy móc để mở đường.

Cảnh sạt lở kinh hoàng tại thuỷ điện Rào Trăng 3.

Sau khi nghe báo cáo, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn cho biết, khả năng cao miền Trung sắp phải đón một cơn bão đổ bộ. Vì vậy, ông Sơn yêu cầu lực lượng cứu hộ khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân mất liên lạc tại thủy điện Rào Trăng 3.

Thứ trưởng Bộ Công an nhận định, khả năng cao các công nhân mất tích đang ở dưới lòng hồ và yêu cầu Bộ Tư lệnh CSCĐ, Cục CSGT và Cục Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn, Bộ Công an cùng các đơn vị tăng cường lực lượng phối hợp với Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức tốt công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân.

Thi thể 1 trong 17 công nhân thuỷ điện Rào Trăng 3 mất tích trong vụ sạt lở được lực lượng chức năng tìm thấy ngày 14/10.

“Ngày hôm nay, phải thông đến thủy điện Rào Trăng 3 để tìm kiếm 16 công nhân còn lại. Dự báo, ngày mai (16/10), trên địa bàn Thừa Thiên - Huế sẽ có mưa lớn nên việc tổ chức tìm kiếm sẽ hết sức khó khăn. Do đó, các lực lượng, đơn vị phải tập trung mọi nguồn lực để thông đường lên thủy điện Rào Trăng 3”, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu.