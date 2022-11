Mua 400 điện thoại iPhone qua mạng ở Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ

(VTC News) -

Ngày 18/11, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, qua phối hợp Cục quản lý thị trường Hà Nội, đơn vị kiểm tra phát hiện 4 vụ về hàng hóa không rõ nguồn gốc, không có đăng ký kinh doanh với trị giá 550.000.000 đồng, thu giữ 1.544 sản phẩm hàng hóa các loại là hàng nhập lậu.

Kiểm tra tại phòng 312 và phòng 1210 toà 21B6, chung cư Green Star, đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1 (Hà Nội), tổ công tác phát hiện tại đây đang tập kết hơn 400 điện thoại iPhone, trị giá hàng hóa khoảng 500 triệu đồng không có hóa đơn chứng từ.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ của lô hàng trên không xuất trình được hóa đơn chứng từ, không có đăng ký kinh doanh, thừa nhận là hàng nhập lậu. Các đối tượng kết nối qua mạng xã hội Wechat của Trung Quốc mua điện thoại trôi nổi trên thị trường và thuê người Việt Nam vận chuyển về nước bán kiếm lợi.

Lực lượng chức năng thu giữ 400 điện thoại iPhone nhập lậu ở chung cư Green Star.

Tiếp tục đẩy mạnh cao điểm “60 ngày đêm” kiểm tra vi phạm về phòng cháy chữa cháy, Công an quận Bắc Từ Liêm kiểm tra đối với 19 cơ sở, lập 19 biên bản kiểm tra. Sau khi kiểm tra, cơ quan chức năng cho biết 12 cơ sở đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và xử phạt 7 cơ sở không đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy với 7 lỗi, tổng số tiền xử phạt hơn 91 triệu đồng.

Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, những ngày đầu mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2023, ngay trong ngày đầu ra quân (15/11) công an quận đã điều tra triệt phá 1 vụ về hành vi Trộm cắp tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại phường Xuân Đỉnh với số tiền chiếm đoạt gần 400 triệu đồng.

Công an quận cũng điều tra, khám phá 2 vụ 14 đối tượng về hành vi mua dâm, bán dâm, chứa mại dâm tại phường Phú Diễn, Xuân Tảo.