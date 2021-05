Mở rộng TP Huế gấp 4 lần: Cần ổn định và tạo sự đồng thuận, thống nhất cao

(VTC News) -

Theo ông Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND TP Huế, đến nay, công tác thông tin tuyên truyền và công bố Nghị quyết được các ban, ngành, địa phương tăng cường triển khai.

“Kế hoạch về công tác bàn giao các đơn vị hành chính cấp xã; tổ chức chính quyền địa phương ở các phường mới thành lập do sắp xếp, sáp nhập; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy ở các phường mới thành lập… đã được ấn định thời gian thực hiện. Cùng với đó, các địa phương cũng đang lên kế hoạch về tổ chức bàn giao nhân lực, vật lực trong quá trình thực hiện nghị quyết”, Chủ tịch UBND TP Huế thông tin.

TP Huế sẽ được mở rộng gấp 4 lần hiện tại.

Ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu các địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện phải bám sát Luật Chính quyền địa phương, các quy định của Trung ương; vận dụng linh hoạt, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn địa phương.

Quá trình thực hiện không làm ảnh hưởng đến hoạt động chung của từng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; không có sự gián đoạn giữa các đơn vị hành chính cũ và đơn vị hành chính mới; không gây xáo trộn, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt, hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức và nhân dân.

“Cùng với đó, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp trong việc triển khai thực hiện nghị quyết; giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở; không làm ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sinh hoạt của nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở địa phương”, ông Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đề nghị các địa phương liên quan chuẩn bị các điều kiện để bộ máy trong hệ thống chính trị của các đơn vị hành chính cấp xã mới được hình thành sao khi sắp xếp, thành lập phường đi vào hoạt động theo đúng quy định khi Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực thi hành. Các địa phương xác định các nội dung, công việc và phân công nhiệm vụ để cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan chủ động triển khai phù hợp với quy định và tình hình thực tế.

Đặc biệt, trong quá trình thực hiện Nghị quyết cần tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân khi tổ chức thực hiện nghị quyết; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo động lực tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng thống nhất, đồng ý thành lập 3 tổ công tác để tổ chức thực hiện Nghị quyết 1264 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu quả, do 3 Giám đốc của 3 Sở: Nội Vụ, KH&ĐT, Xây dựng làm 3 Tổ trưởng để hỗ trợ giải các vấn đề liên quan đến tổ chức bộ máy, địa giới, công tác bầu cử, đầu tư, quy hoạch xây dựng...

Sáng 27/4, tại phiên họp 55, Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết mở rộng TP Huế và sắp xếp thành lập các phường thuộc TP này.

Theo tờ trình của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trình bày tại phiên họp, Chính phủ đề nghị mở rộng TP Huế theo hướng: điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của 2 xã (Thủy Vân, Thủy Bằng) thuộc thị xã Hương Thủy; 2 phường (Hương Hồ, Hương An) và 4 xã (Hương Thọ, Hương Phong, Hương Vinh, Hải Dương) thuộc thị xã Hương Trà; 4 xã (Phú Thượng, Phú Dương, Phú Mậu, Phú Thanh) và thị trấn Thuận An thuộc huyện Phú Vang về TP Huế quản lý.

Thành phố Huế có 265,99 km2 diện tích tự nhiên (tăng gần gấp 4 lần so với hiện tại là hơn 70 km2), dân số 652.572 người; có 36 đơn vị hành chính cấp xã gồm 29 phường và 7 xã (tăng 9 đơn vị hành chính cấp xã). Sau khi điều chỉnh mở rộng, TP Huế sẽ sắp xếp 9/27 phường.

Cụ thể, nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của 2 phường Phú Cát và Phú Hiệp để thành lập 1 phường mới lấy tên là phường Gia Hội; nhập toàn diện tích tự nhiên, dân số của 2 phường Phú Bình và Thuận Lộc để thành lập 1 phường mới lấy tên là phường Thuận Lộc; nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của 2 phường Phú Hòa và Thuận Thành để thành lập 1 phường mới lấy tên là phường Đông Ba.

Bên cạnh đó, điều chỉnh 0,46 km2 diện tích tự nhiên và dân số 7.548 người của phường Phú Thuận vào phường Tây Lộc; điều chỉnh 0,80 km2 diện tích tự nhiên và dân số 4.926 người còn lại của phường Phú Thuận vào phường Thuận Hòa.

Sau khi sắp xếp 9 phường thành 5 phường, TP Huế lại lập thêm 4 phường mới. Cụ thể, thành lập 4 phường Hương Vinh, Thủy Vân, Phú Thượng, Thuận An trên cơ sở nguyên trạng các xã Hương Vinh, Thủy Vân, Phú Thượng và thị trấn Thuận An. Trụ sở làm việc của các phường mới thành lập được giữ nguyên trụ sở làm việc của các xã, thị trấn hiện có.