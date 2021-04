Quảng Trị và Huế huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lên biên giới ngăn COVID-19

(VTC News) -

Ngày 30/4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, chấp hành mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, trưa cùng ngày, đơn vị trao quyết định điều động và giao nhiệm vụ cho cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tăng cường cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trong việc quản lý, bảo vệ biên giới, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch COVID-19.

Đợt này có 38 cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Chủ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế được trao quyết định điều động tăng cường cho Bộ đội Biên phòng. Lực lượng này sẽ thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép và phòng chống dịch COVID-19 tại các tổ, chốt biên phòng đang làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới giáp Lào.

Cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế sẵn sàng tăng cường biên giới để nhận nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19.

Đại tá Hà Văn Ái - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến khó lường, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 có công điện yêu cầu các đơn vị tăng cường cán bộ, chiến sĩ cho Bộ đội Biên phòng để thực hiện nhiệm vụ tại các tổ, chốt trên các tuyến biên giới, ngăn chặn người vượt biên trái phép.

Cùng ngày, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị cũng giao nhiệm vụ cho 172 quân nhân tham gia phòng chống dịch COVID-19, tăng cường cho 86 chốt cùng với Bộ đội Biên phòng tỉnh này.

Đợt này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cũng tằng cường 172 quân nhân phối hợp với Bộ đội Biên phòng ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép và phòng chống dịch COVID-19.

Trước đó, để phòng dịch COVID-19, tỉnh Quảng Trị tiếp tục cắt giảm một số hoạt động tại lễ hội Thống nhất non sông; tăng cường lực lượng siết chặt tuần tra, kiểm soát vùng biên giới Việt- Lào, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép…

Thời điểm này, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị lập 86 chốt cố định với 425 cán bộ, chiến sĩ cùng với 23 tổ lưu động trên tuyến biên giới Việt - Lào. Các tổ, chốt tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn người nhập cảnh trái phép vào Quảng Trị.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đề xuất với UBND tỉnh sáng kiến thiết lập “tấm lá chắn 3 lớp” trên vùng biên giới. Lớp đầu tiên là những chốt chặn ngay dọc tuyến đường biên do Bộ đội Biên phòng phụ trách; lớp thứ 2 được đặt ở phía sau, thuộc vành đai biên giới, do Bộ đội Biên phòng cùng lực lượng công an xã, dân quân tự vệ địa phương thường xuyên tuần tra, kiểm soát.

Lớp thứ 3, Bộ đội Biên phòng phối hợp với công an thành lập tổ kiểm soát cố định tại làng Vây, xã Tân Long, huyện Hướng Hóa để kiểm tra, kiểm soát phương tiện vào nội địa; kiểm tra các nhà nghỉ, khách sạn... Bộ đội Biên phòng Quảng Trị còn điều động thêm chó nghiệp vụ, trang bị ống nhòm hồng ngoại để tăng cường tuần tra ban đêm dọc biên giới.

Lực lượng thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị băng rừng, lội suối để tạo thành những lớp lá chắn ngăn COVID-19 vùng biên.

Đại tá Lê Văn Phương - Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị dồn lực cho công tác chống dịch dọc biên giới trong những ngày qua. Đặc biệt, khi phía Lào phát hiện các ca mắc COVID-19, công tác kiểm soát biên giới càng được siết chặt.

Ông Võ Văn Hưng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - cho biết, tuyến biên giới Việt- Lào thuộc địa phận tỉnh Quảng Trị có rất nhiều đường mòn lối mở. Do đó, các lực lượng không được chủ quan, không lơ là.

“Cần kích hoạt những phương án cao nhất để phòng chống dịch Covid-19, đặc biệt là công tác kiểm soát biên giới để chống nhập cảnh trái phép; tổ chức huy động các lực lượng tuyến đầu là biên phòng, công an, quân sự kết hợp với chính quyền địa phương và người dân để phát hiện trường hợp nhập cảnh trái phép. Làm thế nào đó để phát hiện ngay từ đầu và cách ly triệt để, không để dịch COVID-19 lây lan trong cộng đồng”, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nói.