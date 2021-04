Công an Thừa Thiên - Huế không nghỉ lễ, xuyên đêm làm thẻ căn cước cho dân

(VTC News) -

Với mục tiêu hoàn thành việc cấp thẻ CCCD cho tất cả người dân từ đủ 14 tuổi trở lên trong tỉnh trước ngày 31/5/2021, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tập trung tối đa mọi nguồn lực, làm việc 24/24 không nghỉ.

Mặc dù là thời điểm nghỉ lễ, nhưng lực lượng công an toàn tỉnh này vẫn căng mình thực hiện nhiệm vụ cấp căn cước công dân, nhiều đơn vị trong công an tỉnh thực hiện vượt chỉ tiêu đề ra.

Những cán bộ, chiến sĩ công an Thừa Thiên - Huế không nghỉ lễ, làm việc xuyên đêm để cấp CCCD. (Ảnh: CACC).

Để động viên cán bộ chiến sĩ công an toàn lực lượng, Đại tá Nguyễn Đình Thừa - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đến thăm hỏi, động viên cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ đồng thời trao thưởng số tiền 5 triệu đồng cho 6 tập thể vượt chỉ tiêu 700 hồ sơ/máy/ngày gồm Công an huyện Phú Lộc, Quảng Điền, Phong Điền, Phú Vang, TP Huế và Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Đến thời điểm hiện tại, Công an toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế hoàn thành được 500.000 hồ sơ/ tổng số 732.000 hồ sơ cần cấp căn cước công dân theo chỉ thị số 13 của UBND tỉnh, đạt 70% tiến độ cấp căn cước công dân theo yêu cầu của Bộ Công an.