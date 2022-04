Mở cửa trường mầm non: Các trường tư thục ở Hà Nội khó tuyển giáo viên

(VTC News) -

Ngay sau khi nhận được thông tin UBND TP Hà Nội cho phép bậc học mầm non đi học trở lại, chị Đỗ Thị Hiền, chủ nhóm lớp mầm non Bầu Trời Xanh, quận Hoàng Mai đã thông báo cho các giáo viên cũ đi làm trở lại, đồng thời thông báo tuyển dụng giáo viên. Tuy nhiên, sau gần 1 tuần, chỉ có 4 giáo viên quay trở lại làm việc, thông tin tuyển dụng cũng không nhận được bất kỳ thông tin phản hồi hay liên hệ nào. Không đủ giáo viên nên nhóm trẻ chỉ có thể hoạt động cầm chừng với 2 lớp dành cho trẻ mầm non 5 tuổi, còn các lớp từ 2 tuổi đến 4 tuổi chưa thể nhận trẻ.

Nhiều trường mầm non tư thục, nhóm trẻ độc lập vẫn chưa thể mở cửa trở lại, hoặc hoạt động cầm chừng vì thiếu giáo viên và trang thiết bị dạy học.

"Đợt dịch vừa rồi các cô cũng phải đảm bảo cuộc sống cho nên các cô cũng đi tìm một công việc mới. Công việc của ngành mầm non này đối với các cô giáo thứ nhất là lương không được cao mà công việc thì cũng tương đối là áp lực. 1 năm vừa rồi các cô đi làm công việc mới thì thấy có rất nhiều công việc cảm thấy phù hợp, mức lương tương đối đảm bảo cuộc sống, chính vì thế mà các cô cũng không quay lại nghề nữa. Trường gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề tuyển giáo viên, mặc dù có đăng tuyển suốt, nhưng chưa tuyển đủ nhân sự", chị Đỗ Thị Hiền chia sẻ.

Cùng cảnh không tuyển được giáo viên nên chị Đỗ Thị Kiều Anh, chủ trường mầm non Hoa Sen, quận Nam Từ Liêm phải xoay xở mọi cách để tổ chức lớp học phù hợp với số giáo viên hiện có.

"Chúng tôi có 30 học sinh. Chúng tôi chia đôi số học sinh đó ra làm 2 lớp và mỗi lớp 2 cô. Thực ra thì cũng là đủ nếu sĩ số theo lớp, thế nhưng để chia theo đúng độ tuổi của mầm non thì chưa đủ giáo viên. Lượng giáo viên thiếu nên những ngày này tôi trực tiếp xuống lớp cùng với các cô chăm sóc các con. Chúng tôi đang tích cực tuyển thêm giáo viên để có thể đáp ứng nhu cầu của học sinh trong tháng tới khi nhu cầu đi học lại đông", chị Đỗ Thị Kiều Anh cho hay.

Cùng với thiếu giáo viên, nhiều trường mầm non trên địa bàn Thành phố Hà Nội cũng gặp khó do không đủ kinh phí để mở lại hoạt động dạy và học cho các em. Chị Nguyễn Thị Hồng Toan, chủ đầu tư Trường mầm non Ngôi nhà Hạnh phúc, quận Long Biên cho biết, các đợt dịch COVID-19 xảy ra liên tiếp, nhà trường không đủ kinh phí để hỗ trợ lương giáo viên nên các giáo viên lần lượt xin nghỉ.

Sau đó, địa điểm mở trường bị chủ nhà ngừng hợp đồng cho thuê, khiến chị phải thanh lý toàn bộ bàn ghế, trang thiết bị, dụng cụ dạy học do không tìm được địa điểm thay thế. Hiện trường đang trong trạng thái dừng hoạt động, chưa biết đến bao giờ mới có thể mở cửa trở lại đón học sinh.

"Hiện tại để tuyển lại nhân viên cũng đã gặp không ít khó khăn rồi. Nếu chúng tôi mà setup lại tất cả mọi thứ giống như là mở 1 trường mới thì gặp muôn vàn khó khăn và mất thời gian, nên tôi chưa có ý định làm thời điểm này", chị Toan chia sẻ.

Theo thống kê của Sở GD&ĐT Hà Nội, hiện thành phố có hơn 525.000 trẻ mầm non, trong đó số trẻ theo học tại các cơ sở tư thục là hơn 158.000 trẻ. Trong những ngày đầu mở cửa trường học, mới chỉ có gần 70% trẻ mầm non đến trường nên các cơ sở giáo dục vẫn đáp ứng được. Tuy nhiên, tình trạng này sẽ khó khăn nếu trẻ đến trường đủ trong thời gian tới.