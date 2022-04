Xôn xao ảnh Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội đi giày vào lớp mầm non: Nhà trường nói gì?

(VTC News) -

Chiều 14/4, bà Nguyễn Thị Phượng, Hiệu trưởng trường Mầm non Quỳnh Mai cho rằng, việc người đứng đầu Sở GD&ĐT Hà Nội đi giày vào lớp "chỉ là vô tình". Nhà trường với tâm lý của người đón khách không để ý đến chi tiết đó nên không ai nhắc thành viên đoàn công tác.

Bà cho rằng, giám đốc cùng một số thành viên đoàn có chuyên môn khác, không hiểu biết sâu về trường mầm non. Việc đi giày vào lớp ở tiểu học hay cấp học khác rất bình thường, riêng mầm non có đặc thù bỏ giày dép bên ngoài.

Bức ảnh Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội và đoàn kiểm tra đi giày vào phòng học lớp mầm non của trẻ trong ngày kiểm tra 13/4 gây xôn xao dư luận.

"Một số người bình luận đây là hành động quan cách, trịnh thượng là lời nói ác ý, quy chụp, ảnh hưởng xấu đến uy tín của lãnh đạo. Bởi khi đến kiểm tra hoạt động tổ chức dạy học ở trường, giám đốc vui vẻ múa hát cùng các bé, hỏi thăm giáo viên, phụ huynh, người làm bếp, xem xét kỹ lưỡng từng món trong thực đơn có đảm bảo dinh dưỡng. Đó là sự ân cần, tinh tế của người lãnh đạo", bà Phượng nói.

Đó chỉ là tai nạn hy hữu. Đến nay, chưa phụ huynh nào phàn nàn, chất vấn gì trường. Mọi hoạt động tại trường vẫn diễn ra bình thường.

Ngày 13/4, ông Trần Thế Cương cùng đoàn công tác Sở GD&ĐT Hà Nội kiểm tra các trường mầm non trên địa bàn thành phố về công tác đón trẻ mầm non đi học trở lại sau gần một năm trường đóng cửa do dịch COVID-19. Sau đó, bức ảnh ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cùng thành viên trong đoàn công tác của Sở đi giày vào phòng học lớp mầm non được dân mạng chia sẻ gây nhiều ý kiến trái chiều. Không ít người phản đối hành vi thiếu tinh tế này vì phòng học cũng là nơi ngủ nghỉ, chơi đùa của trẻ mầm non. Việc đi cả giày vào khiến sàn nhà bẩn, giáo viên lại mất công dọn dẹp.