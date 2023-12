Miền Bắc sắp hứng mưa, miền núi cục bộ mưa to

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 9/12/2023

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, ngày 9/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Từ đêm 11-13/12, khu vực này có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, vùng núi cục bộ mưa vừa, mưa to.

Trung và Nam Trung Bộ ngày 9/12 mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng. Ngày nắng cũng là thời tiết chủ đạo ở Tây Nguyên và Nam Bộ, đến chiều tối khu vực này hứng mưa rào và dông vài nơi.

Tuần tới miền Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. (Ảnh minh hoạ: Ngô Nhung)

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 9/12/2023

Hà Nội đêm không mưa, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-28 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi 13-16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mưa vài nơi, phía bắc sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 21-23 độ C, phía Nam 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Tây Nguyên chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.