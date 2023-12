Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mạnh, vùng núi thấp nhất có thể xuống 5-6 độ C

(VTC News) -

Người dân miền Bắc đang trải qua hình thái thời tiết đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất có nơi xuống dưới 11 độ C, tuy nhiên ban ngày trời nắng hanh, nhiệt độ tăng nhanh, cao nhất trên 28 độ C.

Dự báo thời tiết các khu vực trên phạm vi cả nước trong 24 đến 48 giờ tới, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng.

Trung và Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng. Ngày nắng cũng là thời tiết chủ đạo ở Tây Nguyên và Nam Bộ, đến chiều tối khu vực này hứng mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo từ 17/12, miền Bắc trời chuyển rét. (Ảnh minh hoạ: Đắc Huy)

Từ đêm 11/12 đến ngày 13/12, Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, vùng núi cục bộ mưa vừa, mưa to. Sáng và đêm trời lạnh. Từ 16-17/12, khu vực này mưa rải rác. Từ 17/12, Bắc Bộ khả năng trời chuyển rét.

Bắc Trung Trung Bộ thời tiết có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông từ 17/12. Đây cũng là thời điểm Bắc Trung Bộ được dự báo trời chuyển rét.

Chia sẻ sâu hơn về đợt rét này, TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia cảnh báo thiên tai và thời tiết cực đoan cho biết, khoảng từ đêm 16/12, không khí lạnh sẽ tiếp cận vùng núi phía Bắc, sau đó đến các nơi khác ở Bắc Bộ. Sáng 17/12, Bắc Bộ trời rét.

"Đây là một trong những đợt không khí lạnh mạnh, nhiệt độ ở trên núi thuộc miền núi phía Bắc có nơi có thể xuống 5-6 độ C, khu vực thành phố thuộc miền núi Phía Bắc khả năng xuống 10-12 độ C, nhiệt độ Hà Nội dự báo xuống 16-18 độ C, các tỉnh ở Bắc Trung Bộ 18-20 độ C. Đợt lạnh này cũng sẽ di chuyển xuống sâu và ảnh hưởng tới các tỉnh Nam Trung với nhiệt độ xuống 18-22 độ C. Đây là nhiệt độ tối thiểu về đêm", TS Huy nói.

Đợt rét này cũng đi kèm mưa vừa ở các khu vực trong những ngày đầu không khí lạnh đi qua. Trong đó, miền núi phía Bắc mưa đêm 16/12 và ngày 17/12, sau mưa lan dần xuống các tỉnh miền Trung nhưng lượng mưa ở mức mưa vừa.

Cũng theo TS Nguyễn Ngọc Huy, đợt không khí lạnh này có thể kéo dài từ đêm 16/12 tới khoảng ngày 25/12. Sau đó, thời tiết miền Bắc khả năng có dấu hiệu ấm lên nhưng giai đoạn ấm chỉ kéo dài khoảng 1 tuần. Những ngày đầu tháng 1/2024, miền Bắc có thể đón thêm đợt không khí lạnh khác.