Miền Bắc rét đỉnh điểm, dự báo kéo dài trong nhiều ngày

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, lúc 6h ngày 23/1, nhiệt độ ở hầu khắp các địa phương đều dưới 10 độ C, có nơi dưới 0 độ C.

Trong đó, dao động 8-8,9 độ C gồm các trạm đo Tam Đường (Lai Châu), Sơn La, Phù Liễn (Hải Phòng), Bắc Giang và Sơn Động (Bắc Giang), Cúc Phương (Ninh Bình), Bắc Kạn, Hà Đông (Hà Nội) 9,9 độ C.

Nhiều nơi xuống ngưỡng thấp gồm Mộc Châu (Sơn La) 4,4 độ C, Sa Pa (Lào Cai) 3,7 độ C, Đồng Văn (Hà Giang) 2,2 độ C, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 2 độ C, Trùng Khánh (Cao Bằng) 3,9 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) -0,9 độ C.

Nhiệt độ nhiều nơi ở miền Bắc giảm xuống dưới 10 độ C. (Ảnh minh hoạ: Khổng Chí)

Dự báo hôm nay miền Bắc rét đỉnh điểm trong đợt không khí lạnh mạnh này, nhiệt độ tiếp tục ở ngưỡng rét hại.

Cụ thể, nhiệt độ thấp nhất trong ngày và đêm 23/1 ở vùng núi Bắc Bộ 3-6 độ C, có nơi dưới 0 độ C, các nơi khác ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An 8-10 độ C, Hà Tĩnh 10-12 độ C, Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế 13-16 độ C, có nơi dưới 12 độ C.

Ngày và đêm 24/1, nhiệt độ thấp nhất ở các khu vực trên tăng nhẹ, vùng núi Bắc Bộ 4-7 độ C, có nơi dưới 0 độ C, các nơi khác ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An 8-11 độ C, Hà Tĩnh 11-13 độ C, Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế 13-16 độ C, có nơi dưới 12 độ C.

Đợt rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể kéo dài trong nhiều ngày tới, vùng núi cao khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Từ 23-24/1, Hà Tĩnh đến Bình Định mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ ngày 23/1 gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4,5m, biển động mạnh, từ đêm 23/1 gió giảm dần. Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, sóng biển cao 3-6m, biển động mạnh.

Ngày và đêm 23/1, vùng biển từ Quảng Trị đến Khánh Hòa gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-5m, biển động mạnh. Vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-5m, biển động mạnh.

