Đợt rét hại diện rộng ở miền Bắc kéo dài tới khi nào?

(VTC News) -

Hiện nay (22/1), không khí lạnh tăng cường mạnh hơn, càng về chiều tối thời tiết càng rét buốt.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, đêm nay, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chìm trong rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 7-10 độ C, vùng núi Bắc Bộ 2-5 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C, Bắc Trung Bộ phổ biến 9-11 độ C.

Từ ngày mai, Bắc Bộ và Thanh Hóa nền nhiệt ở ngưỡng rét hại, Nghệ An - Hà Tĩnh rét đậm, rét hại.

Miền Bắc mưa rét, nhiệt độ đồng bằng có thể xuống 7 độ C. (Ảnh: Viên Minh)

Cụ thể, nhiệt độ thấp nhất trong ngày và đêm 22/1 ở Đông Bắc Bộ phổ biến 6-9 độ C, vùng núi 2-5 độ C, có nơi dưới 0 độ C; phía Tây Bắc Bộ 8-11 độ C, có nơi dưới 6 độ C, Bắc Trung Bộ 9-11 độ C, Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế 14-17 độ C.

Ngày và đêm 23/1, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi Bắc Bộ 3-6 độ C, có nơi dưới 0 độ C, các nơi khác ở Bắc Bộ 7-10 độ C, Bắc Trung Bộ 10-12 độ C, Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế 13-16 độ C.

Dự báo đợt rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Thanh Hóa khả năng kéo dài đến khoảng ngày 25/1, Nghệ An và Hà Tĩnh có thể kéo dài đến hết 24/1.

Tác động của không khí lạnh tăng cường, trong hôm nay, Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Từ chiều 22-24/1, Hà Tĩnh đến Bình Định mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ nay đến 20/2/2024, không khí lạnh tiếp tục hoạt động, đặc biệt cường độ mạnh trong thời kỳ 10 ngày cuối tháng 1/2024.

Trung tâm khí tượng cảnh báo, rét đậm, rét hại khả năng ảnh hưởng tới gia súc, gia cầm cũng như quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ nguy cơ gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.