Mẹ vứt con sơ sinh ở khe tường: Công an đề xuất khen thưởng 5 người cứu bé

Ngày 21/8, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) có tờ trình gửi lãnh đạo UBND huyện Gia Lâm đề xuất khen thưởng 5 công dân tham gia cứu cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi giữa khe tường tại thị trấn Trâu Quỳ.

Cụ thể, khoảng 17h50 ngày 18/8, chị Giáp Thị Nam Phương (SN 2000, tạm trú tại đường Đào Nguyên A, thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm) xuống tầng 1 để lấy xe đi ra ngoài thì nghe âm thanh giống tiếng khóc của trẻ sơ sinh ở khu vực nhà trọ.

Anh Nguyễn Lương Bằng (phải) tại hiện trường khoan tường cứu cháu bé chiều 18/8.

Chị Phương đi tìm xung quanh và phát hiện cháu bé sơ sinh bị kẹt trong khe tường giữa hai nhà trọ, liền chạy ra đường nhờ người giúp giải cứu.

Anh Nguyễn Lương Bằng (SN 2001) và anh Nguyễn Duy Tuân (SN 1996), những người tạm trú gần đó, chạy đến hỗ trợ. Do khe tường quá hẹp, không thể dùng tay đưa cháu bé ra ngoài nên hai anh dùng khoan và búa để phá tường, giải cứu bé an toàn.

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi đang được điều trị tại Bệnh viện Xanh Pôn.

Sau khi cháu bé được đưa ra ngoài, lực lượng Công an huyện và Công an thị trấn Châu Quỳ có mặt làm công tác cứu nạn, cứu hộ và đảm bảo an ninh trật tự ở hiện trường.

Công an huyện phối hợp với chị Phạm Thị Quỳnh Thư (SN 1976) - nhân viên của Trung tâm Y tế Trâu Quỳ và anh Vũ Văn Thê (SN 1979, sống ở thị trấn Trâu Quỳ) đưa cháu bé đến Trung tâm Y tế Trâu Quỳ sơ cứu. Sau đó, anh Thê tiếp tục lái ô tô để đưa cháu bé đến Bệnh viện đa khoa Gia Lâm, rồi chuyển Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn.

Chị Phương, anh Bằng, anh Tuân, chị Thư, anh Thê được Công an huyện Gia Lâm báo cáo đề xuất lãnh đạo UBND huyện xét khen thưởng gương "Người tốt việc tốt".