Máy ảnh kỹ thuật số 'ế ẩm' vì sự vươn mình của smartphone

CIPA là hiệp hội bao gồm những cái tên thương hiệu máy ảnh hàng đầu như Canon, Fujifilm, Nikon, Olympus, Panasonic, Ricoh, Sony và nhiều công ty thiết bị máy ảnh khác. Dữ liệu cho thấy doanh số bán máy ảnh giảm so với tháng 9, mặc dù đã có sự gia tăng trong năm. Trong năm 2021, tháng có doanh số máy ảnh kỹ thuật số tốt nhất vẫn là tháng 3.

Tính trong tháng 10, có tổng cộng 638.853 máy ảnh đã được bán, chỉ bằng 56,3% so với mức đạt được vào tháng 10 năm ngoái, thời điểm 1.134.888 máy ảnh được bán ra. Trong số này, có 443.501 máy ảnh có ống kính rời, nhỉnh hơn một chút so với con số tháng 9 là 429.820 chiếc, nhưng chỉ bằng 58,8% so với con số của tháng 10 năm ngoái khi bán ra 754.658 chiếc.

Có tổng cộng 195.352 máy ảnh nhỏ gọn đã được bán trong tháng 10, thấp hơn so với 274.882 máy ảnh nhỏ gọn đã được bán vào tháng 9 và 380.230 chiếc được bán vào tháng 10/2020. Nói cách khác, con số hiện tại chỉ đạt được 69,6% doanh số bán ra của năm ngoái.

Cuối cùng, 895.790 ống kính hoán đổi đã được bán ra vào tháng 10, chỉ chiếm 77,1% so với tháng 10 năm ngoái nhưng tăng đáng kể so với tháng 9.